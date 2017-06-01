Радиотелескоп ALMA услышал крик "новорожденной" массивной звезды

Известно, что звезды формируются внутри достаточно плотных облаков космической пыли и газа, заполняющих некоторые участки космического пространства. Процесс формирования обычных звезд наблюдался неоднократно
и изучен учеными-астрономами достаточно хорошо, однако то, как формируются молодые сверхмассивные звезды, остается загадкой на сегодняшний день. Ученые знают, что обычно облако, внутри которого зарождается массивная звезда, медленно вращается. И это вращение постепенно ускоряется из-за сжатия и уплотнения облака под воздействием сил гравитации зарождающейся звезды. "Родившиеся" в таких условиях звезды должны, по идее, вращаться с достаточно высокой скоростью, однако в данном случае возникает парадокс, заключающийся в том, что практически все сверхмассивные звезды, замеченные в видимой нам части Вселенной, или не вращаются вообще, или вращаются с очень малой скоростью.
Астрономов уже давно терзает вопрос, куда же девается огромное количество энергии вращения? Согласно одному из предположений, эта энергия рассеивается при помощи потоков газа, извергаемых рождающейся звездой в окружающее пространство. Ученые уже давно пытались найти следы таких вращающихся потоков для того, чтобы получить возможность проверки вышеупомянутого предположения и понять особенности механизма "запуска" звезды. И действительно, в некоторых случаях учеными были найдены следы вращающихся потоков, но малая точность полученных данных и низкая разрешающая способность снимков не позволяла связать эти потоки с какими-либо массивными звездами.
Обнаружить первые подтверждения существования вращающихся потоков, извергаемых "новорожденными" массивными звездами посчастливилось группе ученых из Национальной астрономической обсерватории Японии (National Astronomical Observatory of Japan) во время наблюдений за молодой массивной звездой Orion KL. Эта звезда располагается в области Туманности Ориона на удалении 1400 световых лет от Земли. И, благодаря небольшой удаленности от Земли, телескоп ALMA
смог увидеть вращающиеся потоки газа, извергаемого звездой Orion KL.
На приведенных здесь двух снимках телескопа ALMA
видно, что потоки вращаются в том же самом направлении, в котором вращается газовый диск, окружающий "новорожденную" звезду. И это является доказательством того, что именно эти потоки играют основную роль в деле рассеивания излишней энергии. Кроме этого, снимки демонстрируют, что начало вращающихся потоков удалено от звезды на достаточно значительное расстояние, они, эти потоки, начинаются практически на границе газового диска. Это все хорошо сочетается с теорией так называемой "магнитной центрифуги", согласно которой газ вращающегося диска перемещается наружу под воздействием центробежных сил, после чего он выбрасывается вверх вдоль линий магнитного поля звезды.
И в заключение следует отметить, что во время предыдущих наблюдений при помощи телескопа ALMA учеными уже были обнаружены подобные процессы, происходящие в области молодой звезды, имеющей относительно малую массу. А данный случай является первым, когда ученым удалось увидеть вращающиеся потоки, извергаемые сверхмассивной молодой звездой.