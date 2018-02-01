Aspark Owl - первый в мире электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды

В прошлом году на Франкфуртском автосалоне небольшая японская компания Aspark представила всеобщему вниманию электрический суперкар собственной разработки, который является первым электрическим суперкаром, которому разрешено передвигаться по общественным дорогам и который может разгоняться до 100 километров в час за две секунды времени. Двигатель полноприводного автомобиля Aspark Owl имеет мощность в 430 лошадиных сил, он обеспечивает 563 фунта на фут крутящего момента, а вес автомобиля составляет всего 860 килограмм.И недавно представители компании Aspark опубликовали новое видео, демонстрирующее разгон электрического суперкара Aspark Owl до 100 километров в час всего за 1.921 секунды. Отметим, что это быстрей, чем могут разгоняться до такой же скорости гоночные автомобили Formula 1, и, судя по всему, рекордный заезд был проведен где-то на задворках завода, на котором и был собран этот автомобиль.Несмотря на предоставленный видеоролик, многие эксперты высказали свои сомнения в достоверности происходящего. Во-первых, на видео не показан в отдельном кадре спидометр автомобиля и не приведено данных записи его скорости, произведенных при помощи каких-либо других приборов. Во-вторых, площадка, на которой проводился заезд, слишком мала, чтобы на ней можно было разогнать, пусть и за две секунды, автомобиль до 100 километров в час, а затем затормозить его до полной остановки. И еще было подмечено, что автомобиль был "обут" в скоростные гладкие гоночные покрышки, которые никак не способствуют резкому ускорению.Будем надеяться, что если все показанное на видео является правдой, то вскоре представители компании Aspark проведут официальную демонстрацию возможностей своего творения, выполненную по всем правилам, что позволит им окончательно расставить все точки над "i".И в заключение следует отметить, что в планах руководства компании Aspark стоит производство ограниченной партии суперкаров Aspark Owl, численность которой составит всего 50 единиц. А потенциальные клиенты должны будут раскошелиться на 3 миллиона фунтов стерлингов (порядка 4.2 миллиона американских долларов) за право владения таким исключительным транспортным средством.