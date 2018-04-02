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Машины-монстры: M/S Viking Grace - единственное в мире судно с ротационным парусом

Судно M/S Viking Grace


Концепция ротационного паруса была разработана еще в 1920-х годах, но с того времени эта идея так и продолжала оставаться только идеей, несмотря на строительство нескольких экспериментальных судов с такими парусами. И лишь недавно парус Rotor Sail Solution, который представляет собой большой вертикальный цилиндр, был установлен на судне M/S Viking Grace, принадлежащем финской компании Norsepower и которое совершает регулярные рейсы между Финляндией и Швецией.

Судно M/S Viking Grace имеет 800 кают и вмещает до 2 800 пассажиров, а в его трюме есть место для 500 автомобилей. Это судно было сдано в эксплуатацию в 2013 году, оно было первым судном подобных размеров, двигатели которого работают на сжиженном природном газе (Liquefied Natural Gas, LNG). Для увеличения эффективности корпус судна M/S Viking Grace был максимально оптимизирован с гидродинамической точки зрения, что позволило снизить количество потребляемого топлива и уровень издаваемого шума.

Единственный цилиндр Rotor Sail, высотой 24 метра и диаметром 4 метра, является современным вариантом так называемого ротора Флэттнера (Flettner rotor). В данной технологии используется эффект Магнуса, который обеспечивает максимальную тягу под углом в 90 градусов к направлению ветра. В системе Rotor Sail используются датчики, которые определяют силу и направление ветра, и когда ветер становится достаточно силен, ротационный парус вносит серьезный вклад в движение судна, что позволяет сэкономить весьма существенное количество топлива.

Установка паруса Rotor Sail


Согласно предварительным расчетам, экономия расхода топлива за счет использования ротационного паруса Rotor Sail, позволит уменьшить выбросы судном M/S Viking Grace углерода в атмосферу на 900 тонн ежегодно.

С 12 апреля этого года судно M/S Viking Grace, оборудованное ротационным парусом, начало перевозить пассажиров из Турку, Финляндия, в Стокгольм, Швеция. А еще одна компания, Viking Line, планирует установить два ротационных паруса Rotor Sail на новом пароме, который сейчас находится в стадии строительства и который будет спущен на воду в 2020 году.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.





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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Вчера, 10:23
    #1 Написал: gozhiy

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4
    >> Концепция ротационного паруса была разработана еще в 1920-х годах, но с того времени эта идея так и продолжала оставаться только идеей, несмотря на строительство нескольких экспериментальных судов с такими парусами. И лишь недавно...

    Если "Buckau" (1922) еще можно назвать экспериментальным, то "Алкиону" фонда Ива Кусто как-то язык не поворачивается. Да и четыре цилиндра "Алкионы" смотрятся гораздо серьезнее чем жалкий цилиндр "M/S Viking Grace".

    https://www.popmech.ru/technologies/11383-parusa-v-vide-kolonn-effekt-magnusa/
        
    Сегодня, 03:20
    #2 Написал: Spiridonov

    Публикаций: 0
    Комментариев: 73
    900 тонн углерода в год - это крайн мало. Я бы сказал - это просто ничто. И что вообще так все с этим углеродом носятся...
        

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