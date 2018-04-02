 |  | Вчера, 06:35 | Автомобили и транспорт

I.D. R Pikes Peak - электрический гоночный автомобиль компании Volkswagen, будущий покоритель Пайкс-Пик

Автомобиль I.D. R Pikes Peak


Не так давно известная автомобильная компания Volkswagen представила вниманию общественности новый полностью электрический гоночный автомобиль I.D. R Pikes Peak. Этот автомобиль, как несложно догадаться по его названию, был создан для участия в гонке по подъему на вершину Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hillclimb), по одной из самых сложных гоночных трасс в мире, ведущей к вершине горы, расположенной в Колорадо, США.

Уже прошло более 30 лет, после того, как компания Volkswagen дебютировала в гонках Пайкс-Пик при помощи кардинально модернизированного автомобиля Golf с двумя двигателями, обеспечивавшими суммарную мощность в 652 лошадиных силы. К сожалению, этот автомобиль так и не пересек финишную черту из-за отказа его подвески. И в скором времени компания Volkswagen снова попытается осуществить подъем, используя на этот раз экологически чистый автомобиль с нулевой эмиссией.

Автомобиль I.D. R Pikes Peak был представлен общественности во Франции буквально на днях. А спустя два месяца ему предстоит попытаться совершить рекордный заезд. Точно так же, как и Golf 1987 года, автомобиль будет иметь два двигателя, только на этот раз они будут электрическими. Черпая энергию из батареи литий-ионнных аккумуляторов, эти двигатели будут развивать мощность в 680 лошадиных сил, обеспечивая 479 фунтов на фут крутящего момента.

Кабина автомобиля I.D. R Pikes Peak


Представители компании VW сообщили, что автомобиль I.D. R Pikes Peak разгоняется с 0 до 100 километров в час за 2.25 секунды, что ставит его в один ряд с суперкарами Bugatti и гоночными автомобилями Formula-1. Вес автомобиля составляет 1 134 килограмма (2 500 фунтов) и за счет использования систем регенеративного торможения назад в аккумуляторы автомобиля будет возвращаться до 20 процентов от израсходованной энергии.

Руководство компании Volkswagen рассчитывает не только на выигрыш в очередной гонке Пайкс-Пик, новый автомобиль, по их мнению, способен установить новый мировой рекорд времени подъема для электрических автомобилей, который составляет на сегодняшний день 8:57.118 минуты. Попытка подъема на Пайкс-Пик будет произведена 24 июня 2018 года, а управлять им будет действующий чемпион Ромэн Дюма (Romain Dumas).




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