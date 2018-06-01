 |  | Вчера, 06:38 | Автомобили и транспорт, Робототехника

Компания Land Rover начинает создание автомобилей-роботов, способных двигаться по бездорожью и пересеченной местности

Внедорожник Land Rover


На прошлой неделе представители компании Land Rover объявили о начале нового проекта под названием "Cortex", на реализацию которого будет потрачено около 5 миллионов долларов. Целью этого проекта является "создание самоходных автомобилей-роботов, способных самостоятельно перемещаться по бездорожью при любых погодных условиях". Конечно, первые варианты Robo Rover не смогут в ближайшем времени самостоятельно преодолевать водные преграды и проделывать другие трюки экстремального вождения, на это будут способны те роботы-внедорожники, которые станут конечным результатом реализации программ Cortex.

Проблемы в реализации автоматического движения в условиях бездорожья состоят в том, что там не четких привязок, которыми в нормальных условиях являются автомобильные дороги. Полностью отсутствуют такие понятия, как полосы движения, ограничительные линии и, в некоторых случаях, отсутствуют различия между дорогой и тем, что находится рядом с ней. В таких условиях автомобилю-роботу попросту не к чему "привязываться" во время движения, но сейчас над решением проблемы привязка работает группа из 20 специалистов Бирмингемского университета и компании Myrtle AI, которые разрабатывают новую специализированную систему искусственного интеллекта.

В настоящее время исследователи сосредоточили свои усилия на радарной системе, которая в неполной мере уже используется в системах круиз-контроля серийных автомобилей. В серийных автомобилях система обрабатывает не более 10 процентов от данных, передаваемых ей радаром, выделяя только те данные, которые касаются движущихся объектов в непосредственной близости. Но будущему внедорожнику-роботу для ориентирования на местности будет необходимо обрабатывать не менее 90 процентов поступающих данных, при этом, радар автомобиля-робота должен иметь еще большую разрешающую способность. А система управления автомобиля, в свою очередь, должна успевать перерабатывать гигабайты данных в секунду.

"В первую очередь в рамках программы Cortex мы будем разрабатывать новые алгоритмы и умные методы обработки данных, способные использовать столь много этих данных, насколько это вообще возможно" - рассказывает Найджел Кларк, менеджер проекта, - "Основой ядра новой вычислительной системы, безусловно, станут принципы глубинного обучения и самообучения".

Первый этап проекта Cortex рассчитан на 30 месяцев, и никто не ожидает, что внедорожники-роботы успеют за это время намотать миллионы километров в различных условиях. Компания Land Rover планирует использовать системный подход и двигаться к намеченной цели, как говорится, медленно, но уверенно.


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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 10:20
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4183
    Пока еще не научили этих роботов по дорогам нормально двигаться, а уже на бездорожье замахиваются. Ну-ну...


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