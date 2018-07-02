Автомобиль Porsche 919 Hybrid Evo устанавливает новый мировой рекорд
В свое время мы рассказывали нашим читателям об автомобиле Porsche 919 Hybrid, с которым компания Porsche уже три года подряд выигрывает 24-часовые гонки "на выживание" Le Mans. Это, уже само по себе является большим достижением, но в конструкции этого гоночного автомобиля установлен целый ряд ограничителей, не дающих автомобилю полностью раскрыть свой потенциал и показать, на что он способен. Поэтому компания Porsche создала автомобиль 919 Hybrid Evo, который является точной копией 919 Hybrid, лишенного всех ограничителей.
Автомобиль Porsche 919 Hybrid Evo был представлен общественности в апреле этого года. Его вся моторная и трансмиссионная начинка была полностью унаследована от Porsche 919 Hybrid. 2.0-литровый бензиновый турбированный двигатель V4 вращает колеса задней оси, а колеса передней оси вращаются электрическим двигателем. Выхлопные газы и система регенеративного торможения поставляют дополнительную энергию, использующуюся для подзарядки литий-ионных аккумуляторных батарей с жидкостным охлаждением.
На двигателе Porsche 919 Hybrid установлен измеритель количества топлива, который одновременно является и ограничителем. У 919 Hybrid Evo этот узел был удален, и только за счет этого мощность двигателя увеличилась от 500 до 720 лошадиных сил. Удаление ограничителей в электрической системе позволило увеличить мощность электрического двигателя на 10 процентов. И в результате суммарная мощность двигателей автомобиля 919 Hybrid Evo стала равной 1 160 лошадиных сил.
Увеличенное заднее крыло и некоторые другие аэродинамические элементы кузова 919 Hybrid Evo обеспечивают на 53 процента большую прижимную силу, что в совокупности с покрышками из более липкой резины, увеличило суммарную эффективность автомобиля на 66 процентов.
Все эти меры уже привели к тому, что автомобиль Porsche 919 Hybrid Evo прошел гоночную трассу Belgian Grand Prix Circuit и установил рекорд, опередив на 0.783 секунды автомобиль Mercedes F1 W07 Hybrid. А совсем недавно 919 Hybrid Evo, вышел на 20.8-километровую трассу Nurburgring Nordschleife и под управлением Тимо Бернхарда (Timo Bernhard) прошел ее за 5 минут и 19.55 секунд. При этом, он побил старый рекорд на 51.58 секунды.
Максимальная скорость во время рекордного заезда составила 369.34 км/ч. И автомобилю удалось удержаться на трассе при такой скорости лишь за счет нового аэродинамического профиля, обеспечивающего увеличенную прижимную силу. "Я достаточно хорошо знаком с трассой Nordschleife" - рассказывает Тимо Бернхард, - "Но за рулем 919 Hybrid Evo мне пришлось узнавать ее совершенно по-новому".
И в заключение следует отметить, что у компании Porsche нет планов по превращению 919 Hybrid Evo в вид серийно выпускаемого автомобиля. Тем не менее, некоторые из использованных технологий будут использованы в серийных моделях, в частности 2020 Porsche Taycan, двигатель которого будет иметь мощность в 600 лошадиных сил.