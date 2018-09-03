Машины-монстры: Полноразмерная копия Bugatti Chiron, изготовленная из миллиона блоков Lego Technic
Группа специалистов подразделения Lego Technic, базирующаяся на фабрике компании Кладно в Чешской Республике, использовала более миллиона блоков конструктора Lego Technic для создания полноразмерной копии суперкара Bugatti Chiron, самого быстрого серийно выпускаемого автомобиля на сегодняшний день. Более того, творение чешских специалистов способно не только перемещаться по дороге, этим лего-мобилем может управлять человек, сидящий на традиционном водительском месте.
Помимо миллиона блоков Lego Technic, из которых изготовлена конструкция лего-мобиля за исключением, конечно, силовых элементов трансмиссии и колес, предоставленным компанией Bugatti, в нем установлено 2 304 электродвигателя и 4 032 шестерни, элементов передачи вращающего момента, входящих в состав Lego Technic. И все это добро вместе, включая аккумуляторные батареи, весит порядка полутора тонн.
Две тысячи электродвигателей имеют суммарную мощность в 5.3 лошадиных силы (3.95 кВт) и обеспечивают 92 Нм (67.9 фунта на фут) крутящего момента. В отличие от настоящего Bugatti Chiron, оснащенного двигателем в 1500 лошадиных сил, водитель Lego Chiron не подвергается ни малейшей опасности при столкновении с препятствием даже при движении на максимальной скорости, которая составляет 20 километров в час.
В конструкции Lego Chiron использовано 339 типов стандартных блоков Lego Technic и 58 типов уникальных блоков, разработанных и изготовленных для построения определенных узлов. На разработку и изготовления копии Bugatti Chiron ушло порядка 13 тысяч человеко-часов рабочего времени. И что является самым примечательным, все блоки Lego скреплены друг с другом естественным для них образом, они не склеены друг с другом даже в тех узлах, которые подвергаются значительным механическим нагрузкам.
На втором приведенном здесь снимке можно увидеть оригинальный Bugatti Chiron и его Лего-копию, которая, как можно убедиться, весьма точна даже в самых мелких деталях. "Когда я увидел в первый раз копию Lego Chiron, я был весьма впечатлен точностью модели и проработке ее даже самых мелких деталей" - рассказывает Энди Уоллас (Andy Wallace), водитель-испытатель компании Bugatti, который вывел лего-копию на полотно испытательной трассы Ehra Lessien в Германии, - "Фактически уже с 20 метров очень тяжело различить, где стоит копия, а где - настоящий автомобиль".
Модель Lego Technic Bugatti Chiron была представлена 30 августа этого года вниманию общественности на открытии гонки Формулы 1 в Монце, Италия. А на представленном ниже видеоролике можно увидеть этот лего-мобиль в действии.
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