По железным дорогам Германии начал курсировать первый водородный поезд

Первый в мире пассажирский железнодорожный поезд, приводимый в действие водородными топливными элементами, начал совершать регулярные рейсы по 100-километровому участку железной дороги в Нижней Саксонии, Германия. Этот поезд, Alstom Coradia iLint
, состоящий из двух вагонов-локомотивов, является первым ид двух идентичных поездов с нулевой эмиссией, которые в ближайшем времени начнут вытеснять с железных дорог обычные пригородные поезда, оснащенные дизельными двигателями.
Многие из нас, конечно, задумаются, зачем нужны все эти сложности с водородом, когда проблема с пассажирскими перевозками на небольшие расстояния замечательно решается при помощи привычных электропоездов, также имеющих нулевые выбросы вредных веществ в окружающую среду? Оказывается, что даже в Германии, стране с очень развитой транспортной инфраструктурой, не все участки железных дорог целесообразно электрифицировать с экономической точки зрения. И по таким участкам, проходящим где-то в сельской глубинке, до последнего времени курсировали поезда с дизельными двигателями.
Строительство первых двух поездов Coradia iLint проводилось и ведется компанией Alstom на фабрике в Зальцгиттере, Германия. Эти работы производятся в рамках большого контракта на сумму 81 миллион евро, согласно которому к 2021 году должны быть построены 16 идентичных водородных поездов. Поезд Coradia iLint создан на базе дизельного поезда Coradia Lint 54 и он имеет динамические характеристики, сопоставимые со своим менее экологически чистым предшественником.
Как уже упоминалось выше, источником энергии поезда Coradia iLint являются водородные топливные элементы, а в качестве промежуточного хранилища энергии выступает батарея литий-ионных аккумуляторов. Поезд рассчитан на перевозку 300 пассажиров и имеет 150 сидячих мест, а максимальная скорость его движения составляет 140 километров в час.
В настоящее время первый поезд Coradia iLint курсирует под управлением немецкой региональной транспортной компании Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). Он обслуживает 100-километровый участок, проходящий через четыре станции, Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervorde и Buxtehude, по которому раньше двигались только дизельные поезда.
Сейчас поезд Coradia iLint заправляется водородом с мобильной "заправочной станции", расположенной на станции Bremervorde. Эта станция, имеющая 12-метровый водородный бак, будет заменена на стационарную в 2021 году, когда в эксплуатацию будет сдана следующая очередь водородных поездов. Одной полной заправки поезда Coradia iLint водородом хватает на 1 тысячу километров пробега.
Согласно информации от Кармен Шуобл (Carmen Schwabl), руководителя компании LNVG, электрические поезда Coradia iLint станут первым шагом реализации планов компании, согласно которым за следующие 30 лет из эксплуатации должны быть выведены все 120 дизельных поездов. "Опыт, полученный нами в ходе данного проекта, поможет нам в будущем найти жизнеспособное и практичное решение проблемы замены парка старых поездов".