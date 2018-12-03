Проект Bloodhound SSC завершился неудачей из-за проблем с финансированием

Проект Bloodhound SSC
, целью которого было создание реактивного автомобиля, способного преодолеть барьер скорости в 1000 миль в час (1600 километров в час), завершился неудачей из-за проблем с поисками финансирования самого последнего этапа этого проекта. Напомним нашим читателям, что данный проект был начат в 2007 году Ричардом Ноблом (Richard Noble) и Энди Грином (Andy Green), обладателями нынешнего рекорда скорости в 763.035 мили в час, установленного в 1997 году при помощи автомобиля ThrustSSC.
В настоящее время конструкция автомобиля
Bloodhound SSC находится практически в завершенном состоянии, и автомобиль был готов выйти на 18-километровую круговую трассу Hakskeen Pan, которая должна была быть подготовлена для этого в пустыне Northern Cape в Южной Африке.
Как мы уже рассказывали, автомобиль Bloodhound SSC в октябре 2017 года
успешно совершил серию испытательных заездов по взлетно-посадочной полосе аэродрома Ньюки-Корнуолл (Cornwall Airport Newquay), Великобритания, разогнавшись, при этом, до скорости в 200 миль в час. И, согласно более ранним планам, уже сейчас он должен был начинать заезды на более высоких скоростях
в Южной Африке.
Но, как это часто бывает, в это дело вмешалась Фортуна, которая "повернулась задом" к основателям проекта. Несмотря на все старания руководства и менеджеров проекта, им не удалось найти 25 миллионов фунтов стерлингов, которые обеспечили бы полную реализацию проекта до самого конца. И сейчас руководство компании ведет подготовку к распродаже всех имеющихся в их распоряжении активов, что позволит им частично вернуть долги своим кредиторам.
Отметим, что кредиторы компании Bloodhound достаточно серьезные, это компании Rolls-Royce, Rolex и британское Министерство обороны, которое предоставило списанный реактивный двигатель для экспериментального автомобиля. И без сомнений, что кредиторы строго спросят с основателей проекта Bloodhound за каждый потраченный ими цент.