Elevate - концепт "шагающего" автомобиля от Hyundai, который выводит на новый уровень понятие колеса

Представьте себе некое транспортное средство, котором может доставить спасателей не только к краю зоны разрушений, а прямо в точку назначения, успешно преодолев груды развалин, разломы и другие препятствия. На такой "подвиг" будет способен концепт транспортного средства Elevate от компании Hyundai, который имеет четыре "конечности" с несколькими степенями свободы, которые заканчиваются более-менее традиционными колесами. Благодаря такому необычному конструкторскому решению автомобиль Elevate может передвигаться по любой местности, "перелазить" через разломы и трещины в земле, ползать на брюхе, как рептилия и двигаться с достаточно высокой скоростью по нормальному шоссе, как нормальный автомобиль.Концепт Elevate является совместной разработкой специалистов отдела CRADLE компании Hyundai и студии Sundberg-Ferar из Детройта. Разработка этого концепта велась в течение почти двух лет, а сейчас уже имеются вполне способные к передвижению опытные образцы, размером с детскую машинку на радиоуправлении.При создании Elevate специалисты выбросили оси, карданы, вилки и другие элементы традиционной автомобильной подвески, заменив все это четырьмя колесами, имеющими индивидуальные электрические приводы, установленные на автоматизированных "ногах", обладающих пятью степенями свободы. Эти степени свободы получились из-за наличия у "ноги" вертикального, горизонтального, коленного и голеностопного "суставов", плюс вращающегося на 360 градусов основания, на котором и установлено собственно колесо.Во время езды по нормальному покрытию, автомобиль Elevate "подбирает" свои ноги, делая их максимально компактными и опускаясь ниже к дорожному покрытию. Амортизацию в этом случае обеспечивают элементы пассивной подвески, что вместе со снижением подаваемой на двигатели мощности позволяет увеличить дальность поездки на одном заряде аккумуляторных батарей.Но когда ровная дорога уступает место ухабам, бездорожью или еще хуже, поверхности зоны разрушений, автомобиль Elevate приподнимается на своих ногах, что увеличивает его проходимость. "Перебирая" ногами, словно паук, автомобиль может преодолевать препятствия, высотой до 1.5 метров и перебираться через трещины или разломы приблизительно такой же ширины. Двигаясь таким необычным образом, автомобиль Elevate может успешно перемещаться там, куда путь заказан даже качественным внедорожникам традиционной компоновки.Двигатели колес, приводы ног и другое оборудование автомобиля Elevate черпает энергию из аккумуляторной батареи, емкостью 66 кВт*ч. Энергии этой батареи будет достаточно для преодоления 35-километрового участка в самом неблагоприятном режиме движения, т.е. при перемещении в шагающем режиме.Основным назначением автомобиля Elevate является его использование в аварийных службах и в военных целях. Но, по сути, Elevate представляет собой модульное шасси, на которое можно установить любую кабину и оборудование, предназначенное и для других случаев использования.И в заключение следует отметить, что концепт Elevate был продемонстрирован компанией Hyundai в рамках выставки CES 2019. А на представленном ниже видеоролике можно ознакомиться со всеми возможностями такого необычного инженерного решения более подробно.