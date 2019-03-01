Японское агентство JAXA и компания Toyota приступили к разработке лунохода, способного перевозить астронавтов на расстояние до 10 тысяч километров

Когда астронавты получат возможность длительного пребывания на поверхности Луны, они будут нуждаться в соответствующем транспорте. Этот транспорт, естественно, должен иметь высочайшую надежность для того, чтобы преодолевать большие расстояния по "дикой" гористой местности лунной поверхности, вместе с этим, он должен обеспечивать людям защиту от неблагоприятных факторов космической окружающей среды и максимально возможный уровень комфорта. Задачей создания такого транспорта занялись специалисты Японского космического агентства JAXA и компании Toyota Motor Corporation, сейчас они уже закончили разработку концептуального проекта лунохода, который имеет размер, в два раза превышающий размер обычного микроавтобуса. Этот луноход может обеспечить комфортное путешествие экипажу из двух человек, а в случае какой-либо чрезвычайной ситуации он может стать укрытием и временным пристанищем для четырех человек.Из-за чрезвычайных температур и высокого уровня космической радиации на поверхности Луны астронавты вынуждены находиться там, облачаясь в громоздкие и тяжелые скафандры. Для передвижения астронавтов в области зоны посадки миссий Apollo использовались двухместные электрические колесные тележки. JAXA и Toyota решили сделать свой луноход герметичным и обогреваемым, люди в его кабине смогут находиться и работать в обычной одежде.Специалисты JAXA и Toyota в своей работе сосредоточились не только на конструкции будущего лунохода, но и на том, как привести это все в действие. Луноходы миссии Apollo полагались исключительно на аккумуляторные батареи, но луноход JAXA/Toyota, размеры которого составляют 6 на 5.2 и на 3.8 метра, использует технологии водородных топливных элементов в качестве основного источника энергии. Помимо этого, луноход имеет складные солнечные батареи, которые позволят возобновить запасы топлива (водорода и кислорода), снова расщепляя воду, которая является продуктом работы топливных элементов."Такие герметичные транспортные средства станут предметом первой необходимости, когда на Луне будет развернута широкая исследовательская программа. Это должно начаться в 2030-х годах, а мы планируем создать и испытать первый луноход в космосе уже к 2029 году" - рассказывает Хироши Ямакава, президент агентства JAXA, - "Сила тяжести на Луне составляет одну шестую часть от земного притяжения. Поверхность Луны в изобилии покрыта кратерами, скалами, разломами и возвышенностями, при этом там царят критические температуры и высокий уровень космической радиации. Разрабатываемый нами луноход является единственным на сегодняшний день транспортным средством, способным защитить людей от всего, перечисленного выше, и обеспечить им комфортное путешествие на расстояние до 10 тысяч километров".В настоящее время специалисты JAXA и Toyota разработали предварительный проект лунохода, который позволит определить ряд проблем и задач, которые должны быть решены в будущем. Для этого будут использоваться все возможные космические технологии, которыми владеет JAXA, передовые автомобильные технологии, которыми владеет компания Toyota, их общие человеческие и интеллектуальные ресурсы.