Электрический самолет Lilium Jet впервые поднялся в воздух
Компания Lilium впервые появилась на нашем горизонте в 2016 году, ее целью, как в прошлом, так и сейчас, является создание пятиместного электрического самолета, способного осуществлять вертикальный взлет и посадку, переключаться от режима зависания в режим горизонтального полета в воздухе и способного преодолевать значительную дистанцию на одном заряде аккумуляторных батарей. В прошлом компания Lilium уже демонстрировала свои успехи, создав и подняв в воздух прототип своего летательного аппарата, который был создан в качестве демонстрации работоспособности его конструкции и использованных в ней конструкторских решений. А недавно компания сделала первый из заключительных шагов к своей цели, произведя первый испытательный полет полномасштабного опытного образца самолета Lilium Jet.
Немецкая компания Lilium вышла из "бизнес-инкубатора", организованного Европейским космическим агентством (ЕКА). Создание электрического самолета, тихого и экологически чистого, является одним из возможных вариантов решения проблемы, связанной с необходимостью разгрузки городских транспортных магистралей. С этой точки зрения самолет Lilium Jet можно рассматривать как летающее такси, вызвать которое можно будет при помощи приложения для смартфона.
Самолет Lilium Jet оснащен выдвигающейся посадочной системой, интеллектуальной системой управления и 36 электрическими воздушными двигателями, что позволяет ему маневрировать, совершать взлет и посадку в условиях весьма ограниченного пространства. После подъема на достаточную высоту плоскости самолета, на которых закреплены его двигатели, постепенно разворачиваются в горизонтальное положение и самолет начинает двигаться в режиме горизонтального полета, обеспечивающего высокую эффективность. В таком режиме самолет Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час, а одного заряда аккумуляторных батарей хватает на покрытие 300-километровой дистанции.
Весной 2017 года компания Lilium успешно продемонстрировала при помощи своего двухместного прототипа переход от вертикального к горизонтальному полету в воздухе, после чего им удалось получить дополнительное финансирование. Это финансирование позволило компании создать полномасштабный пятиместный опытный образец Lilium Jet, который и был успешно поднят недавно в воздух без каких-либо проблем. Этот первый полет является началом программы летных испытаний, в которых самолет каждый раз будет совершать более сложные маневры и переключаться от одного режима полета к другому.
И в конце концов, согласно планам руководства компании Lilium, в 2025 году их самолеты могут стать базой служб летающих такси в больших городах во всех уголках земного шара. При этом, стоимость полета на летающем такси не будет превышать стоимости поездки на традиционном такси, только все это будет происходить гораздо быстрей и удобней для пассажиров. Однако, планы компании Lilium - это всего лишь планы, а для того, чтобы они могли воплотиться в реальности, помимо наличия надежного и безопасного электрического самолета Lilium Jet, потребуется его сертификация и, возможно, проведение соответствующих изменений в регулирующем законодательстве тех стран, которые захотят развернуть службы летающих такси в своих городах.