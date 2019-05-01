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Электрический самолет Lilium Jet впервые поднялся в воздух

Электрический самолет Lilium Jet в полете


Компания Lilium впервые появилась на нашем горизонте в 2016 году, ее целью, как в прошлом, так и сейчас, является создание пятиместного электрического самолета, способного осуществлять вертикальный взлет и посадку, переключаться от режима зависания в режим горизонтального полета в воздухе и способного преодолевать значительную дистанцию на одном заряде аккумуляторных батарей. В прошлом компания Lilium уже демонстрировала свои успехи, создав и подняв в воздух прототип своего летательного аппарата, который был создан в качестве демонстрации работоспособности его конструкции и использованных в ней конструкторских решений. А недавно компания сделала первый из заключительных шагов к своей цели, произведя первый испытательный полет полномасштабного опытного образца самолета Lilium Jet.

Немецкая компания Lilium вышла из "бизнес-инкубатора", организованного Европейским космическим агентством (ЕКА). Создание электрического самолета, тихого и экологически чистого, является одним из возможных вариантов решения проблемы, связанной с необходимостью разгрузки городских транспортных магистралей. С этой точки зрения самолет Lilium Jet можно рассматривать как летающее такси, вызвать которое можно будет при помощи приложения для смартфона.

Электрический самолет Lilium Jet


Самолет Lilium Jet оснащен выдвигающейся посадочной системой, интеллектуальной системой управления и 36 электрическими воздушными двигателями, что позволяет ему маневрировать, совершать взлет и посадку в условиях весьма ограниченного пространства. После подъема на достаточную высоту плоскости самолета, на которых закреплены его двигатели, постепенно разворачиваются в горизонтальное положение и самолет начинает двигаться в режиме горизонтального полета, обеспечивающего высокую эффективность. В таком режиме самолет Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час, а одного заряда аккумуляторных батарей хватает на покрытие 300-километровой дистанции.

Весной 2017 года компания Lilium успешно продемонстрировала при помощи своего двухместного прототипа переход от вертикального к горизонтальному полету в воздухе, после чего им удалось получить дополнительное финансирование. Это финансирование позволило компании создать полномасштабный пятиместный опытный образец Lilium Jet, который и был успешно поднят недавно в воздух без каких-либо проблем. Этот первый полет является началом программы летных испытаний, в которых самолет каждый раз будет совершать более сложные маневры и переключаться от одного режима полета к другому.

Электрический самолет Lilium Jet #2


И в конце концов, согласно планам руководства компании Lilium, в 2025 году их самолеты могут стать базой служб летающих такси в больших городах во всех уголках земного шара. При этом, стоимость полета на летающем такси не будет превышать стоимости поездки на традиционном такси, только все это будет происходить гораздо быстрей и удобней для пассажиров. Однако, планы компании Lilium - это всего лишь планы, а для того, чтобы они могли воплотиться в реальности, помимо наличия надежного и безопасного электрического самолета Lilium Jet, потребуется его сертификация и, возможно, проведение соответствующих изменений в регулирующем законодательстве тех стран, которые захотят развернуть службы летающих такси в своих городах.


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