Eximus IV становится самым экономичным в мире транспортным средством

Один раз в год в Швеции проводится соревнование Delsbo Electric, в котором принимают участие студенческие команды, специализирующиеся на создании сверхэкономичных и сверхэффективных транспортных средств. Чемпион этого года, электрическое транспортное средство Eximus IV, побило все предыдущие рекорды, а эквивалент затраченной им энергии равен расходу топлива на уровне 687 миль на галлон (0.34 литра на 100 километров). Команда Eximus, состоящая из студентов и преподавателей университета Деларны и Технологического университета Чалмерса уже стала легендарной командой в рамках соревнования Delsbo Electric. С момента дебюта в 2016 году эта команда каждый год устанавливает новый мировой рекорд эффективности.Транспортные средства, принимающие участие в соревновании Delsbo Electric движутся по рельсам для минимизации сил трения. Каждое из транспортных средств должно пройти дистанцию в 3.36 километра, перемещая шесть пассажиров, весом до 50 килограмм. Обычно в качестве этих пассажиров используют детей зрителей, пришедших поглядеть на соревнование.Успех транспортного средства Eximus IV следует из чрезвычайно малого его веса и улучшенных аэродинамических характеристик. Для создания Eximus IV команда использовала легковесные материалы, используемые в авиационной промышленности, новый двигатель и колеса. И, несмотря на достаточно малую скорость движения таких транспортных средств, были проведены всесторонние испытания Eximus IV в аэродинамической трубе. Показатели эффективности всех участвующих в соревновании транспортных средств колеблются в достаточно широких пределах. В случае Eximus IV этот показатель составил 0.603 Ватта на километр на одного человека, что, в случае перевозки шести человек, эквивалентно расходу топлива в 0.34 литра на 100 километров.Так же в этом году на соревновании Delsbo Electric командой Levitas из Технологического университета Чалмерса было представлено небольшое транспортное средство, которое способно передвигаться над обычными железнодорожными рельсами за счет эффекта магнитной левитации. Это транспортное средство способно перевозить до 160 килограммов груза, при этом, зазор между активными элементами магнитной системы и рельсами составляет 2 миллиметра.