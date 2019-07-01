Машины-монстры: Электрический пикап Ford F-150, способный сдвинуть с места груз, весом более миллиона фунтов
Автомобилестроительная промышленность продолжает уверенно двигаться в сторону гибридных и полностью электрических автомобилей, что в будущем позволит существенно сократить количество вредных выбросов в окружающую среду и использовать имеющуюся энергию более эффективно. Согласно некоторым экспертным оценкам, максимальный эффект будет получен от электрификации больших грузовых автомобилей, пикапов и внедорожников. И многие компании, включая известную компанию Ford, работают сейчас как над разработкой новых электрических автомобилей, так и над приведением к "электрическому виду" своих известных и популярных моделей, выпускаемых серийно.
Одной из таких популярных моделей компании Ford является полугрузовой пикап F-150. Еще в 2017 году представители компании объявили о начале работ по созданию полностью электрического варианта F-150, а в 2020 году на рынок должна поступить его гибридная версия. Электрический же вариант уже существует в виде опытного образца, и для демонстрации его возможностей, которые ни в чем не уступают возможностям "топливных" собратьев, копания Ford решила провести достаточно впечатляющую демонстрацию.
Сначала электрический вариант F-150 был прицеплен к веренице из 10 двухэтажных железнодорожных вагонов, предназначенных для перевозки автомобилей. Немного "напрягшись", электрический пикап сдвинул эти вагоны с места и протащил их на расстояние в 100 футов (около 300 метров). Потом эта задача была существенно усложнена. Во все десять вагонов были загружены 42 нормальных пикапа F-150, после чего вес всего состава превысил значение 1.25 миллиона фунтов (570 тонн).
Для того, чтобы сдвинуть с места весь этот вес, электрическому пикапу F-150 пришлось напрячься значительно сильнее, чем в первый раз. Но он успешно с этим справился и протащил состав на расстояние все тех же 1000 футов со скоростью 4.5 мили в час (7.25 километра в час).
Отметим, что данная демонстрация является не первым разом, когда электрическому автомобилю пришлось сдвигать с места и тащить тяжелый груз. В прошлом году автомобиль Tesla Model X буксировал авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner, вес которого составляет более 130 тонн, по рулежным дорожкам Мельбурнского аэропорта в Австралии. Конечно, 570 тонн, это гораздо больше 130 тонн веса авиалайнера, но, вместе с этим, это лишь приблизительно на треть меньше рекордных 750 тонн. Однако, здесь следует учесть, что возможности электрического пикапа F-150 все же намного скромней возможностей грузовика Volvo, оборудованного, к тому же, специальной трансмиссией с двойным сцеплением.
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