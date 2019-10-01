Genovation GXE - самый быстрый на сегодняшний день электрический серийный автомобиль
Не так давно в мире появился новый обладатель мирового рекорда в категории самого быстрого электрического серийного автомобиля. Удивительно то, что этим автомобилем не стала одна из моделей Tesla или Porsche Taycan, этим автомобилем является модель GXE компании Genovation из Мэриленда, США, которому удалось разогнаться до скорости 338.3 километра в час (210.2 мили в час).
Отметим, что компания Genovation планирует начать выпуск и продажи модели GXE в начале 2020 года. А по сути этот автомобиль является "выпотрошенным" ZR1 Corvette, под капот которого было помещено 880 электрических лошадиных сил, способных развивать крутящий момент в 973 нм. Все это должно позволить автомобилю GXE разгоняться до максимальной скорости в 354 километра в час (220 миль в час).
Рекордный заезд был произведен во время проведения аэродинамических тестов, из-за чего он не был зарегистрирован должным образом, несмотря на присутствие представителей ассоциации International Mile Racing Association. Тем не менее, пилот Джонни Бохмер (Johnny Bohmer), разогнавшись на взлетной полосе Космического центра НАСА имени Кеннеди, побил свой собственный рекорд, укрепив рекордную планку на недосягаемой пока для конкурентов высоте.
Превосходство автомобиля Genovation GXE перед ближайшими конкурентами обеспечивается наличием у него ручной коробкой передач с семью скоростями (что является редкостью в мире электромобилей), или автоматической трансмиссии с двойным сцеплением, которая увеличивает количество доступных передач до 8.
Высочайшие скоростные характеристики Genovation GXE играют отрицательную роль в дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей, которая составляет 280 километров. Этот показатель более "бледен", чем аналогичные показатели автомобилей от Porsche и Tesla. Однако, тем 75 покупателям, которые получат сделанные на заказ GXE, будет совершенно наплевать на дальность поездки, ведь их приобретение предназначено для скорости в первую очередь.
Отметим, что с весьма большой вероятностью автомобилю Genovation GXE не суждено будет долго удержаться на верхней ступени пьедестала почета. Он будет смещен оттуда тогда, когда специалисты компании Rimac Automobili сумеют задействовать полностью все 1 914 электрических лошадиных сил своего супер-электроавтомобиля Rimac Concept Two (C_Two).