Koenigsegg Regera отбирает у Agera RS рекорд по скорости разгона и торможения 0-400-0
Динамический тест, который включает в себя разгон до 400 километров в час и последующее торможение, является одним из самых "зверских" испытаний, в котором главную роль, помимо мощности двигателя автомобиля, играют его аэродинамические характеристики, эффективность системы торможения и многое другое. "Отцом-основателем" этого испытания является компания Bugatti, и первый рекорд в этой области (41.96 секунды), естественно, был установлен в 2017 году суперкаром Bugatti Chiron. Но спустя только один месяц этот рекорд был побит на целых пять секунд суперкаром Koenigsegg Agera RS, который прошел динамический тест за 37.28 секунды.
В начале прошлой недели снова сменился обладатель этого рекорда, на этот раз им стал автомобиль Koenigsegg Regera, оборудованный весьма необычной гибридной трансмиссией с одной единственной передачей. Его 700-сильная электрическая система, обеспечивающая высокий крутящий момент, и 1100-сильный 5.0-литровый двигатель V8 дают автомобилю максимально возможные на сегодняшний день динамические характеристики. Другими словами, этот автомобиль разработан исключительно для установления рекорда 0-400-0 и, надо признать, он справился на отлично со своей задачей.
Рекордный заезд проводился на взлетно-посадочной полосе одного из аэродромов в Швеции в условиях прекрасной безветренной погоды. Автомобиль Regera под управлением Сонни Персона (Sonny Persson) закончил разгон до 400 километров в час за 22.87 секунды. И этому не удалось помешать даже не самое лучшее состояние покрытия взлетной полосы, что заставляло водителя периодически подправлять направление движения.
Когда пришло время тормозить, эффективные тормоза автомобиля Regera позволили ему сбросить скорость до полной остановки всего за 8.62 секунды. Таким образом, полное время прохождения испытания составило 31.49 секунды, за которые автомобиль прошел расстояние в 2 048.46 метра.
Отметим, что единственным достойным конкурентом в данной области остается сейчас суперкар Hennessey Venom F5, который, согласно информации от его создателей, будет способен пройти испытание 0-400-0 менее, чем за 30 секунд. Но это является весьма спорным заявлением, ведь достичь подобного без использования гибридной схемы будет очень и очень тяжело.