Scania AXL - концепт грузовика-робота, который демонстрирует нам будущее горнодобывающей промышленности
Без всяких сомнений мир движется к будущему, в котором все автомобили будут полностью самоуправляемыми. И подтверждением этому является концепт грузового автомобиля-робота AXL известной компании Scania, который даже не имеет водительской кабины и который предназначен для использования в горнодобывающей промышленности. Отметим, что в активах компании Scania уже имеются грузовики-роботы, но все они имеют кабину, в которой всегда находится человек, готовый перехватить управление в экстренном случае. Но новая внешняя логистическая система, под управлением которой будут работать грузовики AXL, настолько надежна, что избавляет от нужды иметь человека на подстраховке и, как следствие, водительскую кабину.
Отсутствие водительской кабины позволило конструкторам более оптимально использовать имеющееся пространство, выделив его для увеличения грузового отсека. Помимо этого, отсутствие кабины, элементов ручного управления и сопутствующего оборудование делает автомобиль AXL более дешевым в производстве. Также отсутствие человека позволяет сэкономить на средствах защиты и систем безопасности водителя.
Несмотря на то, что AXL является пока что только концептом, конструктора компании Scania заложили в его конструкцию только те технологии, которые доступны на сегодняшний день. По задумке конструкторов, AXL использует биотопливо, и "ощущает" окружающий мир через несколько камер, радаров, лазерных сканнеров LiDAR и спутниковую систему GPS. По краю кузову автомобиля AXL проложена полоса из ламп или светодиодов, которая делает автомобиль более заметным и индицирует аварийные красные вспышки, когда обнаруживает человека в опасной близости от себя.
Конечно, автомобиль AXL не готов к самостоятельным передвижениям в хаотичной среде городских улиц. Но обстановка в местах горных выработок или строительных площадок более проста, предсказуема и контролируема, и достаточно мощной системе управления вполне по силам справляться с управлением сразу несколькими грузовиками-роботами AXL.
Первые экземпляры-прототипы грузовиков AXL вскоре начнут проходить реальные полевые испытания. И лишь вопросом времени является то, когда такие автомобили начнут выпускаться серийно и станут доступны заинтересованным в этом клиентам.