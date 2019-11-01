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Япония предлагает делать "деревянные" автомобили с кузовом и узлами, изготовленными из целлюлозных нановолокон

Автомобиль Nanocellulose Vehicle


В свое время мы рассказывали нашим читателям о материалах, основанных на целлюлозных нановолокнах (cellulose nanofibres, CNF) растительного происхождения. Эти материалы, в пять раз прочней дерева и в пять раз легче стали, дают автомобилестроителям возможность создавать более надежные и легкие автомобили, использующие меньшее количество топлива или энергии из аккумуляторных батарей.

Материалы на основе CNF, связанные при помощи специальных полимеров или жидких смол, могут стать более легким и более экологически чистым заменителем пластика и даже других более прочных материалов. Целлюлозные материалы, которые можно получать из отходов древесины путем ее несложной обработки, могут штамповаться, формоваться и обрабатываться другими существующими методами.

Салон автомобиля Nanocellulose Vehicle


Исследователи из университета Киото, работая по заказу от японского Министерства охраны окружающей среды, разработали конструкцию и создали опытный образец суперкара, в конструкции которого использовано максимально возможное количество материалов из CNF. Этот автомобиль, названный Nanocellulose Vehicle (NCV), имеет вес, на 10 процентов меньший, чем вес такого же автомобиля, изготовленного из стандартных материалов, при этом, количество его выбросов углерода в атмосферу стал меньше на 2000 килограмм в год.

В настоящее время японские исследователи проводят всевозможные тесты, как отдельных узлов, так и всего "деревянного" автомобиля NCV в целом для того, чтобы убедиться в прочности, надежности и долговечности этих CNF-материалов. Все полученные пока результаты этих тестов указывают на дальнейшую перспективность их применения, и некоторые известные компании, включая Toyota, начали проводить свои собственные исследования в данном направлении. Если все эти глобальные исследования завершаться успешно, то CNF-материалы наверняка появятся в серийных автомобилях в течение ближайших нескольких лет.


Ключевые слова:
Целлюлоза, Нановолокно, CNF, Материал, Вес, Прочность, Конструкция, Автомобиль, Nanocellulose Vehicle, NCV

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