Машины-монстры: AB5 JetQuad - первый в своем роде реактивный "квадрокоптер"

Традиционные квадрокоптеры, летательные аппараты с четырьмя пропеллерами, устраивают всех в подавляющем большинстве случаев. Но бывают и исключения, ситуации, когда от беспилотного летательного аппарата требуется гораздо большая скорость полета и подъемная сила, чем это могут обеспечить пропеллеры, вращаемые даже самыми мощными из доступных электродвигателей. Свое решение этой проблемы предоставила компания FusionFlight, Даллас, Техас, США, и эти решением является беспилотник AB5 JetQuad, который можно считать первым в мире реактивным "квадрокоптером".Вместо обычных четырех электродвигателей с пропеллерами у опытного образца беспилотника AB5 JetQuad имеются четыре микротурбинных реактивных двигателя, работающие на обычном дизельном топливе. Эти четыре реактивных двигателя способны совместными усилиями развивать мощность в 200 лошадиных сил (149 кВт) на максимальных оборотах. Благодаря наличию системы управления вектором тяги двигателей, беспилотник AB5 JetQuad способен перемещаться вертикально, взлетать, садиться и зависать, и переходить в режим более экономного горизонтального полета.Производственный вариант аппарата AB5 JetQuad будет способен развивать в полете скорость более 300 миль в час (483 километра в час), его 19-литрового топливного хватит на 30 минут движения в вертикальной плоскости или на 15 минут горизонтального полета на максимальной скорости. В будущем разработчики аппарата собираются оснастить его дополнительными компонентами, такими, как дожигатели топлива, что позволит увеличить эффективность его полета и поднять планку максимальной скорости.Максимальный вес полезного груза, которой может поднимать аппарат AB5 JetQuad, составляет 18 килограмм, при этом, груз может крепиться как на корпусе беспилотника, так и подвешиваться снизу на веревках или тонких стальных тросах. При этом, выхлоп реактивных двигателей сориентирован всегда так, что он не сможет повредить подвешенный снизу груз. Собственно беспилотник AB5 JetQuad весит 23 килограмма, а полный бак топлива добавляет к его весу еще 18 килограмм.Александр Тэйтс (Alexander Taits), генеральный директор компании FusionFlight, сообщил, что аппарат AB5 JetQuad появится на рынке ориентировочно к 2021 году, его покупателям придется выложить сумму от 200 до 250 тысяч долларов в зависимости от модели аппарата. Но люди, которые входят в круг потенциальных клиентов компании FusionFlight, прекрасно понимают, что высокая скорость и внушительная мощность небольшого летательного аппарата стоят таких денег."Реактивные двигатели способны развивать гораздо большую мощность, чем пропеллеры, приводимые в действие электрическими двигателями. И эти реактивные двигатели позволяют нашему аппарату летать на больших скоростях, чем традиционные квадрокоптеры" - рассказывает Александр Тэйтс, - "Энергетическая ценность дизельного топлива в пересчете на вес в 40 раз превосходит аналогичный показатель литий-ионных батарей. При этом, процесс дозаправки занимает минуты, а не часы, которые требуются для зарядки батарей электрического беспилотника".