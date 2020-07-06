Новая радарная система позволит автомобилям "заглянуть" за углы и другие препятствия

Системы современных самоуправляемых автомобилей становятся все совершенней и совершенней буквально с каждым днем и они уже достаточно хорошо справляются с задачей обнаружения транспортных средств, находящихся впереди или позади них. Но вот транспортное средство, выскочившее "как чертик из табакерки" из глухого поворота или из-за другого препятствия, может сильно "удивить" автоматизированную систему, которой просто не хватит времени и вычислительных мощностей для того, чтобы принять правильное решение и совершить действия, направленные на предотвращение столкновения. И "палочкой-выручалочкой" в таких непростых случаях может стать новая радарная система, использующая многократно отраженные сигналы, благодаря чему автомобиль сможет увидеть то, что скрывается за углами
или другими препятствиями.
Эта радарная система была разработана исследователями из Принстонского университета, в ее составе используется несколько недорогих стандартных радарных модулей
, работающих за счет эффекта Доплера. Эти модули, расположенные на передней части автомобиля, генерируют импульсы радиоизлучения, направленные под определенными углами, которые отражаются в разных направлениях от поверхностей зданий, заборов, стоящих автомобилей и других объектов.
В результате отражения от поверхностей часть радиоволн проникает в область пространства, находящуюся вне зоны прямой видимости и отражаются от приближающегося к пересечению улиц другого транспортного средства, велосипедиста или пешехода. Эти радиоволны проделывают обратный путь, снова отразившись от поверхностей, и попадают на датчики радарной системы. Естественно, что картина, полученная при помощи отраженных сигналов даже не напоминает картину, получаемую при работе радара в зоне прямой видимости, и, поэтому, обработкой потока входных данных от радара занимается система искусственного интеллекта. Ведь только такой системе сейчас по силам разобраться в мешанине отраженных сигналов, вычислить направление и скорость движений "скрытого" за углом объекта, давая водителю или автоматической системе управления достаточно времени на соответствующую реакцию.
Созданный учеными из Принстона прототип оптимизирован сейчас для надежного обнаружения велосипедистов и пешеходов, при этом, основной акцент сделан на различные вариации размеров, формы и видов движения относительно небольших обнаруживаемых объектов. Тем не менее, по словам ученых, эту систему легко модернизировать так, что она будет обнаруживать другие автомобили и транспортные средства еще больших размеров.
Отметим, что на страницах нашего сайта мы уже рассказывали о подобных системах
, способных заглядывать за углы при помощи лучей лазерного света
. Однако, такие системы имеет гораздо большие энергетические "аппетиты", чем радары, а яркий солнечный свет может оказать пагубное влияние на датчики, регистрирующие достаточно слабые отраженные оптические сигналы.
"Для того, чтобы эта радарная система приобрела товарный вид, в котором ее можно будет выставить на рынок, нам потребуется проделать еще массу работы" - пишут исследователи, - "Но с учетом большой востребованности такой системы в автономных транспортных средствах можно не сомневаться, что все это будет выполнено в самом ближайшем будущем".