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Грузовой автомобиль-робот осуществил первую в истории доставку товара

Грузовой автомобиль-робот Otto


Американская технологическая компания Ottomotto LLC, которой владеет известная транспортная компания Uber, совместно со специалистами компании Anheuser-Busch создали грузовой автомобиль-робот, который первым в истории осуществил перевозку груза в автоматическом режиме по маршруту Форт-Коллинз, через Денвер в Колорадо-Спрингс. Этот случай недавно удостоился занесения в Книгу мировых рекордов Гиннеса, а подтверждение данного факта было произведено наблюдателями со стороны американского Научно-исследовательского института транспорта.

Во время автономной поездки грузовик, получивший название Otto, тащил 16-метровый прицеп, в который было погружено в общей сложности 51 744 банок пива Budweiser. В кабине грузовика Otto постоянно находился человек, но большую часть из 190-километровой поездки этот человек находился на спальном месте, полистывая журналы и слушая музыку вместо того, чтобы сидеть на водительском месте, следить за дорожной ситуацией и быть готовым перехватить управление в случае какой-либо непредвиденной ситуации.

"Эта экспериментальная перевозка является крайне успешной демонстрацией перспектив технологий самоходных автомобилей-роботов" - рассказывает Лайор Рон (Lior Ron), один из основателей компании Ottomotto, - "Сейчас только в США зарегистрировано 3.6 миллионов грузовых автомобилей с водителями-профессионалами, которые ежегодно "накручивают на колеса" в год более 450 миллиардов километров. Благодаря технологиям автономного вождения через некоторое время надобность в таком количестве водителей отпадет и люди смогут посвятить себя более творческим и интеллектуальным делам".





Ключевые слова:
Грузовой, Автомобиль, Робот, Доставка, Товар, Дистанция

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 10:58
    #1 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 235
    через некоторое время надобность в таком количестве водителей отпадет и люди смогут посвятить себя более творческим и интеллектуальным делам".

    угу... более творческим и интеллектуальным делам... Т.е.будут безработными... Эт чё получается? Роботы лишают нас куска хлеба!!!!! Причём начали они это делать довольно давно am
        
    Сегодня, 17:55
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3766
    Цитата: Bond013
    Т.е.будут безработными.

    Не все так плохо, как Вы себе рисуете. В любом случае, процесс перехода на роботов будет далеко не моментальный. Некоторые, возможно и останутся без работы, но это считанные единицы. А вот люди будущих поколений, видя бесперспективность конкуренции с роботами в какой-то области, вряд-ли захотят получать такие профессии и станут выбирать другие, в которых роботы не так хороши.


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 18:52
    #3 Написал: MaxIvanov

    Публикаций: 0
    Комментариев: 385
    FomaNeverujuwij,В течении десятилетия довольно быстро, думаю заварушку это вызовет неслабую, ведь средства производства и ресурсы нужно будет перераспределить под новую систему, а кто же их отдаст мирно.
        

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