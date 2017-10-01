Проект "Формула" - разработчики летающего мотоцикла "Скорпион" нацелились на создание летающего автомобиля

Специалисты российской компании Hoversurf, разработавшей летающий мотоцикл Scorpion-3
, который сейчас уже используется полицейскими Дубая, начали работу над новым проектом, целью которого является создание четырехместного летающего автомобиля, обладающего способностью к вертикальному взлету и посадке. Разрабатываемый в рамках проекта "Формула" летающий автомобиль имеет с одной стороны необычную, а с другой, ставшую уже привычной конструкцию. Тягу аппарату обеспечивают 52 малогабаритные воздушные турбины Venturi, а отличительной особенностью являются складывающиеся крылья, которые обеспечивают высокую эффективность полета и компактные размеры автомобиля в "стояночном положении".
К сожалению, имеющиеся данные, касающиеся технических характеристик будущего автомобиля, пока еще очень скудны. Основной задачей, которые преследуют разработчики, является компактность, что позволит вписать автомобиль со сложенными крыльями в размеры стандартного стояночного места.
48 из 52 турбин Venturi, диаметр которых, судя по рисункам, не превышает 20-25 сантиметров, установлены вертикально на специальных закрылках. Именно они обеспечивают основную тягу во время совершения вертикального взлета, посадки и зависания в воздухе на месте. В такой компоновке имеется ряд своих плюсов, лопасти турбин полностью закрыты и защищены, что снижает вероятность их поломки или нанесения повреждений телу водителя, как в случае с мотоциклом Scorpion-3. Вторым плюсом является то, что летающий автомобиль будет в состоянии продолжать полет или совершить плавный спуск в случае, если половина турбин одновременно выйдет из строя. И третьим плюсом является то, что малые турбины все вместе создают меньший шум, нежели большие лопасти вертолета или 18 средних роторов, как у летательного аппарата Volocopter
.
Складные крылья обеспечивают максимальную эффективность полета в круизном режиме. Согласно предварительным расчетам для полета в таком режиме будет достаточно горизонтальной тяги, создаваемой четырьмя микротурбинами Venturi, установленными в задней части летающего автомобиля. Конечно, при таком режиме полета возникают некоторые проблемы с обеспечением безопасности, ведь вряд ли такой летательный аппарат сможет эффективно планировать в случае каких-либо неполадок и перебоев с электропитанием двигателей. Но специалисты компании Hoversurf рассматривают сейчас различные варианты решения проблемы, в том числе и вариант использования аварийного парашюта.
Отсутствие колес может стать достаточно серьезной проблемой для будущих владельцев летающего автомобиля "Формула". Но эту проблему специалисты компании Hoversurf, по всей видимости, планируют решить позже.
В настоящее время руководство компании Hoversurf занимается поисками инвесторов и, в случае успешного решения проблемы привлечения инвестиций, компания перейдет к этапу создания опытного образца летающего автомобиля. А тот факт, что руководству компании Hoversurf удалось достаточно быстро довести до этапа практического воплощения проект летающего мотоцикла Scorpion-3, позволяет надеяться на то, что и у проекта "Формула" имеется светлое будущее.