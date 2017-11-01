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Машины-монстры: Devel Sixteen - "монстр", под капотом которого скрывается 5 000-сильный двигатель V16

Автомобиль Devel Sixteen


Когда в начале этого месяца мы рассказывали нашим читателям о рекорде скорости, установленном суперкаром Koenigsegg Agera RS, мы упомянули о том, что этому рекорду не суждено продержаться достаточно длительное время. И сейчас мы представим вашему вниманию одного из будущих претендентов на обладание рекордом скорости для серийно выпускаемых автомобилей, который был продемонстрирован компанией Devel Motors на очередном автосалоне, проходившем в Дубайе. Главным достоинством "автомобиля-монстра" Devel Sixteen является двигатель V16 со счетверенным турбонаддувом, который развивает мощность в 5 тысяч лошадиных сил.

Представители компании Devel Motors сообщили, что серийные автомобили Devel Sixteen будут способны разогнаться до скорости почти в 500 километров в час (310 миль в час), чего будет вполне достаточно для смещения рекорда, установленного автомобилем Koenigsegg Agera RS, который составляет сейчас 458 километров в час (284.55 мили в час).

По формам суперкар отдаленно напоминает форму "прилизанного" самолета-истребителя времен Второй Мировой войны. Но, как уже упоминалось выше, главным достоинством Devel Sixteen является его двигатель V16, оснащенный четырьмя 81-миллиметровыми турбинами и объемом в 12.3 литра.

Автомобиль Devel Sixteen #2


Естественно, движение такого "монстра" по дорогам общего назначения попадает под запрет во многих странах. Поэтому компания Devel Motors планирует выпустить два "облегченных" дорожных варианта, первый с 2 000 сильным двигателем V8 и второй - с 3 000-сильным двигателем V16, которые будут стоить 1.6 и 1.8 миллионов американских долларов соответственно.

Испытания автомобилей серии Devel Sixteen будут проводиться в течение следующих 12-18 месяцев, после чего будет начато их серийное производство. И в отличие от других производителей суперкаров, у руководства компании Devel Motors нет никаких планов относительно ограничения количества выпускаемых ими автомобилей новой серии.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.







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    Сегодня, 09:33
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3864
    Ездит такое чудо, наверное, короткими "перебежками", от одной заправки к другой


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 09:59
    #2 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 86
    FomaNeverujuwij,
    ага))) или его сопровождает самолет заправщик, и заправляет на ходу))) или заранее о пит-стопах договариваются))) интересно что за соляру такой трактор потребляет?))про расход и загрязнение,и сжигание кислорода в минуту я и думать боюсь, бедная наша планетка(((
        
    Сегодня, 10:38
    #3 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 318
    Неужели форма передней части не влияет на аэродинамику? Я понимаю, воздухозаборники по бокам, но остальное...
        
    Сегодня, 12:46
    #4 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 503
    Pulsar,
    Там наверняка это все продумано, может, оно в какие-то боковые каналы направляется определенной формы дополнительно увеличивая прижимную силу, что на таких скоростях не менее важно обтекаемости
        
    Сегодня, 14:36
    #5 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 86
    Pulsar,
    там если присмотреться, видно куда залетает воздух крышку капота, обтекает с двух сторон кабину пилота, и направляется к двиглу на обдув, и чтоб турбинам легче было, и выходит позади него сверху, а форма передней части на прямую влияет на аэродинамику, в суперкарах все больше прослеживается тенденция приближения общей формы в виде капли...а споллеры и закрылки эти все служат как оперение стабилизатор у баллистических ракет)))кстати позаимствована от формы самолетного крыла в поперечном срезе) лично я в такой штуковине при скорости в 350 - 400 км в час, боялся бы чихнуть наверно, а маневрировать так я ваще молчу))
        
    Сегодня, 16:03
    #6 Написал: solim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 62
    Где-то читал, что Бугатти на максимальной скорости расходует 125 литров на 100 км. 105 литровый бак теоретически опустеет через 12 минут.
    Кстати, и шины при максимальной скорости рассчитаны на 15 мин эксплуатации.
    :)
        

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