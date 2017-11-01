Летательный аппарат Airlander 10 совершил не очень удачную аварийную посадку

Спустя один день после успешного совершения шестого испытательного полета гибридный летательный аппарат Airlander 10
, который является самым большим летательным аппаратом
на сегодняшний день, каким-то чудом высвободился от привязи, связывающей его и специальную швартовочную мачту, и отправился в самостоятельный неконтролируемый полет. Из-за этого непредвиденного случая сработала автоматическая предохранительная система, которая нарушила герметичность корпуса аппарата. Аппарат Airlander 10 "сдулся" прямо в воздухе и совершил вынужденную аварийную посадку.
Представители компании Hybrid Air Vehicles (HAV) сообщили, что аппарат Airlander 10 успел добраться своим ходом только до конца аэродрома в Кардингтоне прежде, чем сработала встроенная в него система безопасности. Как уже упоминалось выше, эта система нарушает герметичность корпуса, в результате чего аппарат должен, в теории, совершить плавную мягкую посадку, не нанеся ущерба ни себе, ни окружающим.
На этот раз, однако, аппарату не удалось сесть на землю, не причинив никому ущерба. В результате падения аппарата два сотрудника компании HAV получили ушибы разной степени тяжести. Один из сотрудников был отправлен в ближайшую больницу, где врачи наблюдают за его состоянием. Помимо этого, из-за аварийной посадки аппарата Airlander 10 властям пришлось перекрыть движение на нескольких близлежащих дорогах.
В настоящее время руководство компании HAV инициировало расследование, которое должно установить причины произошедшего инцидента. "Сейчас мы испытывает летательный аппарат нового типа. На этом этапе могут произойти непредвиденные ситуации различного характера" - пишут представители компании HAV в официальном заявлении, - "Мы выясним причину инцидента и оценим стоимость ремонта, который будет проведен в течение следующих недель".
Отметим, что это не первый инцидент с участием летательного аппарата Airlander 10. В августе 2016 года, спустя неделю после его первого полета
, аппарат совершил "жесткую посадку", ударившись своим носом об землю
. Это привело к разрушению гондолы и к выходу из строя некоторых элементов конструкции аппарата,