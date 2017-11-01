Машины-монстры: Xing Miss R - электрический суперкар с одним мегаваттом под капотом

В отличие от известной компании Tesla, тайваньская компания Xing Mobility не заинтересована в том, чтобы стать всемирно известным производителем электрических автомобилей. Тем не менее, эта компания уже стала известна на весь мир благодаря созданному ее специалистами электрическому суперкару Miss R, под капотом которого скрывается мощность в один мегаватт (1 000 КВт, 1 341 лошадиная сил). Однако, новый суперкар был сделан отнюдь не для конкуренции с другими подобными автомобилями и не для установления каких-либо новых мировых рекордов. Его единственным назначением является демонстрация эффективности и высокой надежности фирменной технологии электрической трансмиссии и аккумуляторных батарей.Используя технологию раздельного векторного управления вращающим моментам каждого из четырех колес, специалистам компании Xing Mobility удалось добиться того, что автомобиль Miss R разгоняется от 0 до 100 километров в час всего за 1.8 секунды, на одну десятую быстрее, чем новый родстер 2020 Tesla Roadster. Сейчас Miss R является самым высокодинамичным электрическим автомобилем, уступая лишь некоторым из специализированных автомобилей-драгстеров с двигателем внутреннего сгорания.На разгон до 200 километров в час автомобилю Miss R требуется приблизительно 5.1 секунды. А максимальная скорость, которую способен развивать Miss R, находится в промежутке между 270 и 300 километрами в час.Когда речь заходит о столь больших мощностях и аккумуляторных батареях, выделяющееся тепло становится большой проблемой. Для защиты ячеек аккумуляторных батарей от перегрева специалисты компании Xing разработали уникальную систему жидкостного охлаждения. Аккумуляторная батарея автомобиля набирается из модулей, в каждом из которых заключено по 42 литий-ионные аккумуляторные ячейки, общее количество таких модулей в автомобиле Miss R составляет 98, а количество аккумуляторных ячеек - 4 116. Все это погружено в специальную жидкость 3M Novec 7200, которая является негорючей, неэлектропроводной и имеет высокую теплоемкость.Жидкостная система охлаждения аккумуляторных ячеек позволяет извлекать из них на 30-50 процентов больший ток, чем при традиционном подходе, используемом в электромобилях Tesla. Это означает, что автомобиль Miss R не сможет проехать на одном заряде аккумуляторов около тысячи километров, как это может сделать Tesla Roadster. Зато зарядить такую аккумуляторную батарею можно будет всего за пять минут времени.Суперкар Miss R еще находится на стадии начальных испытаний и он не имеет пока еще даже кузова. На каждом этапе этих испытаний мощность, подаваемая на двигатели, постепенно поднимается, и через непродолжительное время мощность будет увеличена до максимума, до 1 мегаватта. Если эти испытания пройдут успешно, то первый опытный образец автомобиля Miss R, который уже будет более "благообразен", нежели существующий сейчас прототип LMD-000E, появится к концу 2018 года. А в случае наличия интереса к автомобилю Miss R, компания Xing Mobility планирует наладить их штучное производство в 2019 году. При этом, ценник автомобиля будет "отчаянно кусаться" суммой около одного миллиона американских долларов.Весьма сомнительно, что с таким ценником суперкар Miss R обретет широкую популярность, ведь для большинства людей и сумма в 200 тысяч за автомобиль Tesla является неподъемной. Но руководство компании Xing Mobility рассчитывает, что так или иначе, найдутся люди с толстыми бумажниками, которые захотят почувствовать "яростную мощь под капотом", сменив при этом сгорающие в двигателе углеводороды на бегущие там электроны.