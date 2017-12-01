Компания Honda обещает создать к 2022 году электрический автомобиль, батарея которого будет заряжаться за 15 минут

Когда перед человеком встает вопрос выбора между покупкой обычного или электрического автомобиля, то опасения, связанные с ограниченной емкостью аккумуляторных батарей и ограниченным запасом хода, выступают далеко не в пользу последнего варианта. Масла в огонь сомнений потенциального покупателя "подливает" еще и достаточно большое время, требующееся для полной зарядки аккумуляторных батарей электрического автомобиля. Над решением данной проблемы работают специалисты известной компании Honda, и некоторые из достигнутых ими успехов позволяют руководству компании дать обещание, что к 2022 году их усилиями на свет появится автомобиль, батареи которого можно будет полностью зарядить всего за 15 минут. Для сравнения, самым быстрым с точки времени скорости зарядки батарей современным автомобилям требуется около получаса для того, чтобы наполнить батареи до уровня 80 процентов от их полной емкости.Согласно имеющейся информации предварительного плана, электрические автомобили, которые появятся к 2022 году, будут способны преодолевать на одном заряде батарей расстояние в 240 километров. Ключевым моментом в этих автомобилях станут новые высокоэффективные и высокопроизводительные аккумуляторные батареи, способные очень быстро принимать энергию и отдавать ее в случае такой необходимости. Разработка таких батарей ведется уже сейчас и в этом деле задействованы специалисты одной из известных компаний, которые и занимаются производством аккумуляторных батарей. К сожалению, название компании-партнера держится пока в секрете руководством компании Honda.Вторым ключевым моментом является максимальное снижение веса кузова и других узлов автомобиля, плюс новая эффективная система управления и распределения энергии, что позволит увеличить запас хода на одном заряде батарей еще больше.Но для того, чтобы обеспечить быструю зарядку аккумуляторных батарей электрических автомобилей, потребуется еще кое-что другое. Большинство зарядных станций, установленных в Японии и других странах, могут обеспечить мощность зарядки на уровне 150 кВт, чего явно мало для обеспечения быстрой зарядки. Поэтому правительство Японии уже утвердило план, согласно которому к 2020 году мощность если не всех, то большинства зарядных станций будет увеличена до 350 кВт. А в Европе к 2020 году планируется установка нескольких тысяч новых более мощных зарядных станций.Руководство компании Honda надеется, что функция быстрой зарядки батарей электрических автомобилей и увеличение запаса хода благоприятно повлияет на динамику процесса выхода электрических автомобилей на массовый рынок. И, согласно некоторым прогнозам, доля электрических автомобилей на мировом рынке должна составить 4.6 процента к 2035 году.