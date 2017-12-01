 |  | Вчера, 07:40 | Автомобили и транспорт

Компания Toyota представила прототип автомобильного кресла, способного моментально подстроится под особенности фигуры человека

Подстраивающееся автомобильное кресло


На Токийском автосалоне, который проходил с 28 октября по 5 ноября 2017 года, специалисты компании Toyota Boshoku Corp продемонстрировали опытный образец автомобильного кресла "Vody", способного моментально изменять свою форму для того, чтобы соответствовать фигуре сидящего в нем человека для обеспечения максимальной степени комфорта. Поверхность кресла состоит из 300 подвижных элементов, изготовленных из специального эластомера, каждый из которых приводится в действие отдельным электроприводом.

На выставке ответственный сотрудник компании Toyota интересовался ростом человека и визуально оценивал его фигуру, вводя данные в компьютер со специальной программой. Кресло Vody тут же изменяло свою форму, подстраиваясь под конкретного человека. Более того, во время демонстрации кресло делало своему пассажиру "точечный массаж" с целью снятия напряжения, которое возникает во время особо длительных поездок.

Подстраивающееся автомобильное кресло #2


"Мы уже сейчас думаем о времени, когда автомобильное кресло будет способно подстраиваться оптимальным образом под каждого конкретного человека" - пишут представители компании Toyota, - "Сейчас это делается практически вручную, путем ввода в компьютер данных о росте и фигуре человека. В первое время такие данные можно будет заранее вносить в специальное приложение на смартфоне, который будет передавать их системе управления сиденьем. А в следующих вариантах исполнения кресло получит ряд датчиков и более "умные" алгоритмы управления, что позволит ему подстраиваться под человека полностью автоматически".




Ключевые слова:
Toyota, Автомобиль, Кресло, Фигура, Пассажир, Человек, Подстройка, Форма

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 04:28
    #1 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 122
    нужная штука)только нуно было еще сделать чтоб башку не надо было поворачивать, а чтоб кресло целиком с водилой вращалось))чтоб еще комфортнее было)
        

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