Компания Virgin Hyperloop One устанавливает рекорд скорости

Компания Virgin Hyperloop One, не так давно включившаяся в гонку по реализации транспортной системы Hyperloop , автором идеи которой является Элон Маск, 15 декабря 2017 года завершила третий этап испытаний своей капсулы, которые проводились на испытательном полигоне DevLoop неподалеку от Лас-Вегаса. Во время этих испытаний капсула, двигавшаяся в автоматическом режиме, сумела разогнаться до рекордной на сегодняшний день скорости , которая составила 387 километров в час (240 миль в час). При этом, движение капсулы осуществлялось в туннеле, длинной 500 метров, воздух в котором был откачан до 0.0002 атмосферы, что соответствует давлению воздуха на высоте 60 километров выше уровня моря.Согласно информации от компании Virgin Hyperloop One, новый рекорд скорости не являлся главной целью декабрьских испытаний. Основной целью являлись испытания нового типа воздушного затвора, который позволяет капсуле перемещаться из области с нормальным атмосферным давление внутрь туннеля с пониженным давлением. Помимо этого, были произведены испытания ряда других узлов и технологий, таких, как электродвигатели, система подвески, система магнитной левитации , управляющая и силовая электроника.В дополнение к установленному рекорду скорости, руководство компании подтвердило то, что сэр Ричард Бренсон (Sir Richard Branson), основатель и руководитель Virgin Group, был утвержден в должности председателя Virgin Hyperloop One."Я очень горд последними достижениями Virgin Hyperloop One и очень рад стать ее новым председателем" - рассказывает сэр Ричард Бренсон, - "Отмечу, что благодаря инвестициям от наших партнеров, Caspian Venture Capital и DP World, компания сумела добиться столь значимых успехов за столь короткое время. И сейчас мы вступаем в борьбу за право создания первых реальных транспортных систем типа Hyperloop, которые будут построены на Ближнем Востоке, в Европе и, возможно, в России".