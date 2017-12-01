Автомобиль Bloodhound SSC готовится к испытаниям на скорости 500 миль в час

После того, как в октябре этого года автомобиль Bloodhound Supersonic Car (SSC)
совершил свой первый публичный дебют
в Великобритании, команда Bloodhound переместила свой интерес в область дна высохшего озера в Южной Африке, туда, где в 2020 году будет произведена попытка установления нового мирового рекорда скорости. Напомним нашим читателям, что именно новый мировой рекорд
является конечной целью команды Bloodhound, автомобиль SSC должен разогнаться до скорости 1000 миль в час (1 600 километров в час), побив текущий рекорд, который составляет 763 мили в час (1 228 километров в час).
Как уже упоминалось выше, недавно автомобиль Bloodhound SSC совершил первое публичное "выступление", разогнавшись за восемь секунд с нуля до 210 миль в час (337 километров в час), двигаясь с ускорением в 1.5g по взлетно-посадочной полосе аэродрома Ньюки-Корнуолл (Cornwall Airport Newquay), Великобритания. Предстоящие же испытания будут проводиться на 12-мильной (19-километровой) трассе Hakskeen Pan на Северном Мысе, Южная Африка. Эти испытания запланированы на октябрь 2018 года и в это время автомобиль будет уже развивать скорость до 500 миль в час (804 километра в час).
Конечно, 500 миль в час - это еще очень далеко до намеченных 1000 миль в час. Однако, членам команды Bloodhound удастся провести испытания аэродинамики автомобиля, ведь на такой скорости она уже начинает сильно влиять на стабильность движения. Конечно, колеса и их сцепление с поверхностью также будут играть свою роль, но эта роль на столь высокой скорости отодвинется уже на второй план.
Во время предстоящих испытаний инженеры команды соберут гигабайты данных от 500 датчиков, установленных практически на всех узлах автомобиля SSC. При помощи специализированных датчиков будет измерено сцепление алюминиевых колес с поверхностью, измерены аэродинамические силы, возникающие из-за образования области низкого давления позади автомобиля, и множество другой специфической информации, на основе которой будут произведены расчеты необходимой мощности и динамики разгона до рекордной скорости.
Будущий заезд автомобиля станет первым, когда этот автомобиль "станет" на твердые алюминиевые колеса, специально предназначенные для движения по поверхности пустыни. Благодаря своей V-образной форме они погрузятся на глубину 25 миллиметров в поверхность, когда автомобиль будет стоять на месте. По мере набора скорости автомобиль, за счет аэродинамики, будет подниматься, и уже на 500 милях в час с поверхностью будут контактировать всего несколько квадратных миллиметров площади поверхности колес.
"Отметка в 500 миль в час станет главным ключевым моментом на пути к новому мировому рекорду" - рассказывает Энди Грин (Andy Green), пилот автомобиля, - "Данные, собранные нами во время первого заезда в Ньюки-Корнуолле, говорят нам о верности наших расчетов, согласно им автомобиль должен будет вести себя очень хорошо при движении по пустыне. И мы надеемся, что заезд в пустыне Калахари станет одним из самых знаменательных событий наступающего года".