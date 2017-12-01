Автомобили-роботы научились передвигаться по заснеженным дорогам

Исследователи из Технического Научно-исследовательского центра VTT, Финляндия, разработали автомобиль-робот, который получил название "Martti" и который не так давно научился самостоятельно передвигаться по заснеженным дорогам. Базой автомобиля Martti является Volkswagen Touareg, дооборудованный антеннами радаров, лазерными сканерами, камерами и другими датчиками. У автомобиля Martti имеется почти его полная копия Marilyn, однако, три лазерных сканера Martti смотрят только вперед, а у Marilyn один из таких сканеров обращен назад для обеспечения более полного восприятия окружающей обстановки."Весной 2017 года мы обучили автомобиль Marilyn искусству вождения в сложной городской среде. А к осени этого же года Marilyn вместе со своим "супругом" Martti могли свободно перемещаться по дорогам, используя данные заложенного в них маршрута и данные навигационной системы GPS" - рассказывает Матти Кутила (Matti Kutila), руководитель данного проекта в группе VTT RobotCar Crew, - "В силу некоторых особенностей конструкции, автомобиль Martti более подходит для движения в сложных погодных условиях, а Marilyn является безусловной "королевой" городских территорий".В системы управления автомобилей Marilyn и Martti заложены базовые функции искусственного интеллекта. Поэтому их процесс адаптации к определенной окружающей среде заключается не в перепрограммировании набора правил поведения, а в обучении. И для того, чтобы обучиться езде по заснеженным дорогам, автомобилю Martti потребовалась 24-часовая учебная сессия, по завершению которой специалистам осталось лишь немного подкорректировать программное обеспечение.В результате всех этих усилий автомобиль сумел развить скорость в 40 километров в час, двигаясь по заснеженной трассе Aurora E8, да еще и во время снегопада. "Это, вероятно, является новым мировым рекордом скорости движения автомобиля-робота по заснеженной дороге во время снегопада" - рассказывает Матти Кутила, - "Возможно автомобиль смог бы двигаться и с еще большей скоростью, не в целях обеспечения безопасности максимальная скорость его движения была ограничена 40 километрами программным путем".В ближайшем будущем специалисты центра VTT планируют провести несколько усовершенствований, которые позволят автомобилям-роботам еще лучше ориентироваться в сложных погодных условиях. Эти усовершенствования будут включать изменение длин волн работы некоторых оптических компонентов, увеличение разрешающей способности радарных систем и улучшение качества работы управляющего программного обеспечения. Помимо этого, автомобиль Martti получит новое коммуникационное оборудование, которое позволит ему общаться не только с Marilyn, но и с другими объектами дорожной инфраструктуры.