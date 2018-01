Earth-1 - первый электрический автомобиль-трансформер из Японии

Специалисты компании Four Link Systems, находящейся в Токио, закончили разработку и приступили к испытаниям первого в своем роде электрического автомобиля-трансформера, получившего название "Earth-1". Дизайн этого автомобиля был разработан известным художником-мультипликатором Кунио Окавара (Kunio Okawara) из-за чего автомобиль очень похож на голову гигантского робота Gundam.Компактное шасси автомобиля Earth-1 способно видоизменяться в определенных пределах. В более компактном виде этот автомобиль обладает большой маневренностью и занимает совсем немного площади на стоянке. Но когда шасси раздвигается, сам автомобиль и его центр тяжести опускается ниже к поверхности и он становится способным перемещаться на большой скорости. Управление движением автомобиля производится при помощи традиционного рулевого колеса, а процесс его трансформации контролируется при помощи джойстика.Отметим, что на современном рынке отсутствуют узлы и детали, необходимые для создания таких трансформеров, поэтому специалистам компании Four Link Systems пришлось все разрабатывать практически с нуля. Согласно имеющейся информации, компания Four Link Systems изначально собиралась конкурировать с компанией Toyota. Однако, составить конкуренцию столь крупному автопроизводителю в области мощности, комфорта и стоимости автомобиля у малой компании получиться не могло принципиально и ее инженеры сосредоточились на создании необычной конструкции.В настоящее время автомобиль Earth-1 проходит программу испытаний, после чего, как надеются его создатели, будет получено официальное разрешение на движение автомобиля по общественным дорогам, что откроет возможности для начала производства и продаж таких автомобилей.Отметим, что компания Four Link Systems уже набрала достаточно обширный портфель заказов, среди которых имеются как заказы из Японии, так и зарубежные заказы. Одним из заказчиков является компания, предоставляющая услуги совместного использования автомобилей, так называемого каршэринга. Еще одним крупным заказчиком является один из международных аэропортов, где эти автомобили будут использоваться работниками различных служб для перемещений по территории.И в заключении следует упомянуть о том, что руководство компании Four Link Systems оценило свое творение в 70 тысяч долларов. За такую сумму можно приобрести весьма и весьма неплохой обычный автомобиль, но во все времена все новые технологии стоили поначалу очень дорого, и можно надеяться, что через несколько лет такие автомобили-трансформеры станут доступны и рядовым обывателям.