Компания Nissan демонстрирует интерфейс мозг-компьютер, позволяющий предугадать действия водителя

Несколько последних лет множество компаний интенсивно ведет разработки технологий, предназначенных для автомобилей-роботов, которые уже сейчас могут передвигаться полностью самостоятельно. Параллельно с этим разрабатываются полуавтоматические технологии, призванные оказывать всевозможную помощь водителю, сидящему за рулем автомобиля, что, по идее, должно упростить процесс вождения и сделать его более безопасным. О разработке одной из таких систем недавно объявили представители компании Nissan а основу этой системы составляет интерфейс между мозгом водителя и компьютером автомобиля (Brain-to-Vehicle, B2V). Благодаря этому интерфейсу система определяет то, что намеревается сделать водитель в следующий момент времени и выполняет действие на доли секунды раньше, чем это может сделать сам человек.Для работы системы B2V в ее нынешнем воплощении в виде опытного образца требуется, что бы водитель надел специальную "шапку" с электродами, через которые измеряются сигналы мозговой деятельности, расшифровываемые позже компьютером системы. Основываясь на данных расшифровки, система может обнаружить признаки действий, которые собирается сделать водитель в следующий момент времени, таких, как поворот рулевого колеса или нажатие на педаль тормоза. И как только достоверность предугадываемых системой действий превышает заданный порог, эти действия выполняются автоматически.Такой подход, как показали эксперименты, позволяет выполнить действия на 0.2 - 0.5 секунды раньше, чем это сможет сделать сам водитель. С человеческой точки зрения это очень малое время, но в некоторых чрезвычайных ситуациях и такого времени достаточно для того, чтобы избежать катастрофы и спасти человеческие жизни. Более того, водители, участвовавшие в испытаниях новой системы, утверждают, что работа упреждающей прогнозирующей системы для них практически незаметна.Пока система на основе интерфейса B2V была испытана на специально оборудованном автомобиле, который передвигался по одному из полигонов компании Nissan. Но на выставке CES 2018, работа которой начнется на следующей неделе в Лас-Вегасе, система будет установлена на автомобильном симуляторе и некоторые из посетителей выставки сами смогут попробовать ее в работе.