Компания Bosch разработала автомобильную систему с голосовым управлением, воспринимающую команды на естественном языке

Автомобильные системы с голосовым управлением уже некоторое время не являются чем-то фантастическим, но многие из нас согласились бы, что они еще очень далеки от полного совершенства. В направлении разработки "умных" автомобильных систем работают и специалисты известной компании Bosch, которые недавно практически закончили разработку новой системы, способной воспринимать несколько разных языков и общение с которой можно вести при помощи естественного разговорного языка. И, конечно, владелец автомобиля может дать этой системе ее собственное имя на свой вкус.Одной из проблем существующих автомобильных систем голосового управления, к примеру, системы SYNC компании Ford, является то, что человеку требуется точно запомнить те команды, которые он сам задал системе. При малейшем отклонении произносимой команды от заданного шаблона система ее попросту не воспринимает. Система компании Bosch разработана для того, чтобы решить указанную выше проблему, она позволяет водителю взаимодействовать с ней, используя предложения с естественной языковой структурой.В настоящее время новая система способна автоматически распознавать акценты и диалекты языков 30 различных стран без каких-либо изменений ее настроек. При этом, система в режиме реального времени способна переключаться на различные языки, распознавая язык, на котором к ней обращаются, что очень удобно в случае, когда в автомобиле находятся несколько людей, говорящих на разных языках. В базу данных системы заложены 44 женских и 8 мужских голосов, используя которые система способна отвечать людям и сообщать им запрошенную информацию.По-умолчанию система отзывается на имя Кейси, но водитель в любой момент может изменить это имя на другое по своему выбору. Помимо этого система будет откликаться только на короткое обращение "Эй", после которого последует заданное имя.Помимо всех перечисленных выше достоинств, новая система Bosch способна работать в оффлайн-режиме, без наличия соединения с Интернетом или другими информационными сетями. В таком случае она будет откладывать выполнение команд, требующих наличия связи с внешним миром, до тех пор, пока эта связь не появится.Более детальная информация о новой системе с голосовым управлением будет представлена компанией Bosch на выставке CES 2018. А наши читатели, тем временем, могут ознакомиться с системой, просмотрев представленный ниже видеоролик.