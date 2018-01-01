Компания NVIDIA представляет Xavier, самую мощную систему-на-чипе, "мозг" для автомобилей-роботов, систем искусственного интеллекта и дополненной реальности

Компания NVIDIA уде достаточно давно является весьма заметным игроком на рынке систем управления для самоходных автомобилей-роботов
. И в рамках выставки CES 2018 компания NVIDIA представила Xavier, новейший автомобильный процессор
, который является самой мощной на сегодняшний день системой-на-чипе и разработка которого обошлась компании в 2 миллиарда долларов.
Согласно имеющейся информации, Xavier будет в 15 раз более эффективен с энергетической точки зрения, чем системы предыдущего поколения, на базе которых построен автомобильный мини-суперкомпьтер DRIVE PX2
. На кристалле чипа Xavier находится более девяти миллиардов транзисторов и с точки зрения его вычислительной мощности ближайшим конкурентам потребуется минимум еще два года, чтобы добраться до такого же уровня. И, естественно, чип Xavier следующего поколения так же получает соответствующую ему платформу.
Этой платформой станет система DRIVE Pegasus AI, которая была только анонсирована три месяца назад. На плате этой системы будут размещены два чипа Xavier наряду с двумя графическими процессорами следующего поколения. Производительность этой системы составит 320 триллионов операций в секунду, чего будет достаточно для обработки в режиме реального времени всех потоков входных данных, с которыми работают системы автомобилей-роботов.
Сердцем системы Xavier является достаточно традиционный 8-ядерный центральный процессор, объединенный с 512-ядерным графическим ядром Volta GPU. Помимо этого в системе имеется ускоритель технологий глубинного обучения и самообучения, новые ускорители, предназначенные для работы систем компьютерного видения и новый сопроцессор, способный обрабатывать видеопотоки с разрешающей способностью в 8К. Кроме всего этого, программное обеспечение, разработанное для платформ предыдущего поколения, будет работать на платформе Xavier без каких-либо изменений.
Помимо системы DRIVE Pegasus AI компания NVIDIA планирует выпустить еще две платформы, DRIVE IX и DRIVE AR, которые предназначены для систем искусственного интеллекта и систем дополненной реальности. Естественно, что их основным элементом также будет чип Xavier.
Конечно все то, что появится в будущих автомобилях, полностью зависит от конкретного автопроизводителя. Но специалисты компании NVIDIA уверены в том, что все ведущие производители автомобилей, 25 из которых уже активно используют продукцию компании
, по достоинствам оценят возможности новой системы, которая сможет стать "вторым водителем" автомобиля или основой системы оказания помощи человеку-водителю, во много раз повышающей уровень безопасности движения.