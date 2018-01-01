Система из четырех камер снабдит автомобили-роботы "всепогодным зрением"

Компания Foresight Automotive из Нес-Циона, Израиль, представила новую технологию автомобильного "зрения" QuadSight, которая состоит из четырех камер, две из которых работают в диапазоне видимого света, а две других - в инфракрасном диапазоне. Использование такой системы камер позволяет автомобилю-роботу ориентироваться в окружающей среде и обнаруживать препятствия почти со 100-процентной точностью вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности.Инфракрасные камеры, называемые тепловыми, обычно используются в системах ночного видения. Однако, большинство качественных систем с тепловыми камерами нуждаются в источнике инфракрасного света, который освещает эти невидимым светом все вокруг, позволяя датчику камеры фиксировать изображения, невидимые для обычных камер.Помимо двух пар стереоскопических камер, в состав системы QuadSight входит компьютерный блок, на процессоре которого выполняется ряд задач по обработке изображений и прогнозирующих алгоритмов. Такой "симбиоз" позволяет поднять точность определения препятствий почти до 100 процентов в условиях, в которых точность работы систем с одной камерой или с оптическим локатором стремилась бы к нулю.В настоящее время система QuadSight позволяет с высокой точностью только обнаружить факт наличия препятствия, но не классифицировать само это препятствие. "Выбранная нами стратегия заключается в том, чтобы сначала довести до совершенства одну из составляющих частей системы" - пишут представители компании Foresight Automotive, - "Мы считаем, что это нам удалось реализовать это в полной мере. А теперь мы начнем работать над функцией классификации обнаруживаемых объектов, что планируется сделать при помощи технологий глубинного машинного обучения и самообучения. И заключительный вариант системы QuadSight, который должен появиться к концу 2019 года, уже способен не только обнаруживать, но и распознавать объекты при любых условиях".