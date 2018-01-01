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Компания Boeing представляет большой грузовой квадрокоптер, способный поднимать до четверти тонны груза

Грузовой беспилотник Boeing


Компания Boeing недавно представила вниманию общественности созданный ее специалистами опытный образец гигантского электрического беспилотного грузового летательного аппарата-квадрокоптера. Этот беспилотник, способный осуществлять вертикальный взлет и посадку (VTOL), является своего рода полигоном, на котором будут испытываться и отлаживаться технологии, необходимые для создания грузовых и пассажирских летательных VTOL-аппаратов следующего поколения.

Интересен тот факт, что на проектирование и изготовление опытного образца летательного аппарата инженерам компании Boeing потребовалось всего три месяца. И сейчас этот аппарат совершает регулярные испытательные полета в научно-исследовательской лаборатории компании в Миссури.

"Создание большого беспилотника является главным шагом на пути реализации программы Boeing по созданию электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL)" - рассказывает Грег Хислоп (Greg Hyslop), главный инженер Boeing, - "Сейчас у нас имеются все возможности и технологии для того, чтобы устроить революцию в области грузовых и транспортных авиаперевозок, и именно этим мы занимаемся в настоящее время".

Приведенный в действие электрической силовой установкой и оснащенный четырьмя двигателями с восемью роторами, беспилотник имеет размер в 4.57 метра в длину, 5.49 метра в ширину и 1.22 метра в высоту. Его вес, включая вес аккумуляторных батарей, составляет 339 килограмм, к сожалению, представители Boeing еще не поделились информацией касательно емкости этих аккумуляторных батарей и времени непрерывного полета, которые они обеспечивают.

Грузовой беспилотник Boeing #2


Интересен тот факт, что создание нового летательного аппарата произошло всего четыре месяца спустя после приобретения компанией Boeing компании Aurora Flight Sciences. Эта компания специализируется на исследованиях в области авиации и аэронавтики и в свое время она была одной из немногих, привлеченных компанией Uber к разработке концепции и технологий для службы "летающих такси". Более того, представители Boeing подтверждают, что создание нового беспилотника имеет прямое отношение к "воздушным такси", которые сейчас проектируются для компании Uber.

Беспилотники и летающие такси являются не единственными инновационными проектами, реализуемыми компанией Boeing в настоящее время. Помимо этого Boeing является основным спонсором конкурса с призовым фондом в 2 миллиона долларов, участники которого должны создать работоспособное, безопасное и тихое индивидуальное устройство, так называемый джетпак (jetpack). Это устройство должно быть способным к переносу одного человека на расстояние в 30 километров на одной заправке горючим или на одной заряде аккумуляторных батарей.





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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 09:39
    #1 Написал: svertino

    Публикаций: 0
    Комментариев: 35
    А если взять движки Д-136 (МИ-26) и слепить из них квадрокоптер?
    Нужен летающий кран на электротяге? Тут вобще фантазия не имеет границ. По кабелю передавать энергии столько сколько нужно.
    Куда приехать за призом?
        

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