Mobi-One - еще один вариант "летающего такси" от компании AirSpaceX

На Североамериканском международном автосалоне (North American International Auto Show, NAIAS), который проходил недавно в Детройте, компания Airspace Experience Technologies, LLC (AirSpaceX) представила прототип летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой собственной разработки. Этот электрический летательный аппарат, Mobi-One, рассчитан на перевозку пассажиров и груза одновременно, и его основным назначением станет служба "летающих такси"
, использование которых позволит существенно снизить нагрузку на наземную транспортную инфраструктуру.
Собственно аппарат Mobi-One был изначально разработан специалистами компании Detroit Aircraft Corporation (DAC) и доработан специалистами дочерней компании AirSpaceX. Аппарат предназначается для обеспечения прямой доставки пассажиров и грузов
из начальной в конечную точку их перемещения, в его конструкции использованы максимально простые технологии, узлы и компоненты для того, чтобы сделать его конкурентоспособным с экономической точки зрения.
На каждом из двух поворотных крыльев аппарата установлено по 4 независимых электродвигателя, что повышает уровень безопасности его эксплуатации, ведь выход из строя одного из двигателей не приводит к фатальным последствиям. Аппарат может переносить до четырех пассажиров плюс полезный груз, весом до 200 килограмм. Крейсерская скорость полета Mobi-One составляет 240 километров в час, максимальная - 400 километров в час, а одного заряда аккумуляторных батарей хватает на преодоление дистанции порядка 100 километров.
Летательный аппарат Mobi-One оснащен интеллектуальной системой, способной как оказывать максимальную помощь в управлении человеку-пилоту, так и управлять аппаратом в автоматическом режиме. Помимо этого, аппарат снабжен системой предотвращения столкновений и системой аварийного оповещения, передающей сообщения в экстренные службы в случае возникновения непредвиденной ситуации. Помимо "летающих такси", аппарат Mobi-One может использоваться для транспортировки больных между медицинскими учреждениями, для эвакуации раненых и пострадавших от стихийных бедствий и техногенных катастроф, для проведения операций по разведке и дистанционному наблюдению.
В скором времени компания AirSpaceX планирует построить полномасштабную версию летательного аппарата Mobi-One, которая, после прохождения программы обязательных летных испытаний, будет представлена для сертификации американской комиссией FAA. А конечной целью, к которой стремится руководство компании AirSpaceX, является развертывание к 2026 году служб летающих такси
в 50 самых больших американских городах. При этом, численность парка таких машин будет составлять порядка 2.5 тысяч единиц.