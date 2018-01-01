В Китае начато создание беспилотника, способного поднимать груз, весом до 20 тонн

Относительно молодая китайская компания Tengoen Technology, основанная в 2016 году и специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, приступила к созданию того, что можно будет назвать самым большим грузовым беспилотником. Более того, специалисты компании Tengoen уже приступили к созданию некоторых узлов будущего летательного аппарата, размах крыльев которого составит почти 42 метра (137 футов) и который будет способен переносить груз, весом до 20 тонн, на расстояние до 7500 километров, что сопоставимо с показателями обычного воздушного судна среднего класса.Плоскости и два фюзеляжа будущего беспилотного летательного аппарата, изготовленные из легкого углеродистого пластика, делают этот восьмимоторный аппарат практически уменьшенной автоматизированной копией самого большого самолета на сегодняшний день, самолета Stratolaunch компании Scaled Composites. Согласно планам руководства компании Tengoen, первый экземпляр беспилотника, сооружение которого уже ведется в районе Чэнду, должен взлететь в воздух не позднее 2020 года.Представители компании выдвигают на первый план "гражданские" области применения нового беспилотника, как пожаротушение, доставка грузов и вывод в космос небольших спутников. Однако, большие габариты и грузоподъемность, плюс модульная конструкция позволят беспилотнику принимать участие и в широком ряде операций военного плана. Самыми вероятными областями его использования станут дистанционный сбор информации и радиоэлектронная борьба. Но, благодаря большой грузоподъемности, этот аппарат сможет поднять в воздух цистерну с топливом, из которой смогут дозаправиться патрульные истребители, поисково-спасательные вертолет и другие беспилотники меньших размеров.И в заключение следует заметить, что область создания беспилотных летательных аппаратов в Китае переживает сейчас небывалый рост. Компания Tengoen является одной из 110 производителей беспилотников только в одном Чэнду. И целый ряд других компаний-производителей беспилотников также предлагают продукцию двойного назначения.