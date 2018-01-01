Компания Alstom начинает испытания первого локомотива-робота

Немного позже в этом году французская машиностроительная компания Alstom начнет испытания первого локомотива
-робота, оборудованного технологией Automatic Train Operation (ATO). ATO-технология позволит этому локомотиву курсировать полностью в автономном режиме по 100-километровому участку железнодорожной магистрали, соединяющей порт Роттердама и сортировочную станцию CUP Valburg. И машинист будет находиться в кабине этого локомотива только на первых этапах испытаний исключительно в целях обеспечения безопасности движения.
Автономный локомотив будет курсировать по 150-километровой ветке Betuweroute, которая идет от Роттердама в Германию и которая оборудована новейшей сигнальной системой ERTMS (European Rail Traffic Management System). На первом локомотиве-роботе уже установлено оборудование системы Automatic Train Protection (ATP), которая регулирует скорость движения, учитывая всю имеющуюся информации об углах наклона спусков и подъемов, о наличии впереди железнодорожных станций и т.п. Эта система, как и система Automatic Train Operation, является разработкой специалистов отдела Digital Mobility компании Alstom.
"Для создания полноценного локомотива-робота нам требуется добавить всего одну систему, один ящик с электронным оборудованием" - рассказывает Стивен Ширлоу (Stephen Shirlaw), - "Этой системе будет доступна информация о заданном графике движения и о намеченных остановках. Вторая система будет командовать системой ATP, которая уже входит в состав штатного оборудования локомотива и предназначена для управления системами торможения и ускорения поезда".
Внедрение системы автоматического управления освободит машиниста, который станет выполнять роль капитана морского судна, которому, в свою очередь, не нужно постоянно держать свои руки на рычагах управления поездом. За человеком останутся только функции общего контроля и он сможет уделять больше внимания аспектам безопасности движения железнодорожного состава в целом.
В будущем, внедрение систем, подобных системе Automatic Train Operation, позволит увеличить пропускную способность железнодорожных путей, ведь составы с локомотивами-роботами смогут двигаться по полотну с меньшими интервалами. Кроме этого, автоматическая система будет всегда выдерживать самый оптимальный режим движения, что позволит сэкономить значительное количество электроэнергии и дизельного топлива.
В настоящее время компания Alstom работает в сотрудничестве с французской компанией Rotterdam Rail Feeding (RFF) и голландской железнодорожной компанией ProRail. Испытания локомотива-робота должны быть закончены к концу 2018 года, после чего этот же локомотив начнет участие в более сложных испытаниях, выступая в качестве маневрового локомотива на сортировочной станции CUP Valburg.