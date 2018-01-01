Компания Nissan создала домашние тапочки, способные самостоятельно парковаться в установленном месте
В свое время на страницах нашего сайта мы однажды упоминали систему ProPilot, которая со временем станет "движущей силой" всех автомобилей-роботов, выпускаемых компанией Nissan. Согласно имеющейся информации, эта система будет готова к использованию не ранее 2020 года, а до этого времени сама система ProPilot и ее отдельные элементы будут проходить программу всесторонних испытаний и череду модернизации. И для проведения реальных испытаний частей будущей системы ProPilot специалисты компании Nissan придумали и реализовали весьма и весьма необычную идею. Они создали самоуправляемый и самоходный вариант домашних тапочек, способных самостоятельно перемещаться и парковаться в установленном для этого месте жилого помещения.
Первые "самоуправляемые тапочки" будут проходить испытания в отелях известной японской сети Ryokan. Если с тапочками все пройдет удачно, то примитивные варианты системы ProPilot могут получить стулья, столики, подушки и другие бытовые предметы, которые самостоятельно смогут возвращаться на свои места после их использования, поддерживая постоянный порядок в помещении.
Отметим, что "автоматические тапочки" возвращаются на исходную позицию не самостоятельно, для активации этой функции жильцам отеля необходимо нажать на специальную кнопку, расположенную на стене. И если они, покидая свой номер, забудут это сделать, то на эту кнопку позже нажмет уборщица, которой не придется разыскивать тапочки по всему номеру и ставить их на положенное место.
И в заключении следует отметить, что создание и использование необычных тапочек-роботов вряд ли можно рассматривать как серьезное средство для испытаний и отладки элементов автомобильной системы ProPilot. Все указывает на то, что это, скорее всего, является лишь рекламным ходом компании, призванным привлечь внимание общественности к разрабатываемым сейчас технологиям.