 |  | Сегодня, 06:32 | Автомобили и транспорт, Юмор

Компания Nissan создала домашние тапочки, способные самостоятельно парковаться в установленном месте

Самоходные тапочки


В свое время на страницах нашего сайта мы однажды упоминали систему ProPilot, которая со временем станет "движущей силой" всех автомобилей-роботов, выпускаемых компанией Nissan. Согласно имеющейся информации, эта система будет готова к использованию не ранее 2020 года, а до этого времени сама система ProPilot и ее отдельные элементы будут проходить программу всесторонних испытаний и череду модернизации. И для проведения реальных испытаний частей будущей системы ProPilot специалисты компании Nissan придумали и реализовали весьма и весьма необычную идею. Они создали самоуправляемый и самоходный вариант домашних тапочек, способных самостоятельно перемещаться и парковаться в установленном для этого месте жилого помещения.

Первые "самоуправляемые тапочки" будут проходить испытания в отелях известной японской сети Ryokan. Если с тапочками все пройдет удачно, то примитивные варианты системы ProPilot могут получить стулья, столики, подушки и другие бытовые предметы, которые самостоятельно смогут возвращаться на свои места после их использования, поддерживая постоянный порядок в помещении.

Самоходные тапочки #2


Отметим, что "автоматические тапочки" возвращаются на исходную позицию не самостоятельно, для активации этой функции жильцам отеля необходимо нажать на специальную кнопку, расположенную на стене. И если они, покидая свой номер, забудут это сделать, то на эту кнопку позже нажмет уборщица, которой не придется разыскивать тапочки по всему номеру и ставить их на положенное место.

И в заключении следует отметить, что создание и использование необычных тапочек-роботов вряд ли можно рассматривать как серьезное средство для испытаний и отладки элементов автомобильной системы ProPilot. Все указывает на то, что это, скорее всего, является лишь рекламным ходом компании, призванным привлечь внимание общественности к разрабатываемым сейчас технологиям.





Ключевые слова:
Nissan, Система, ProPilot, Автомобиль, Робот, Испытания, Тапочки

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 11:03
    #1 Написал: VolTs

    Публикаций: 0
    Комментариев: 7
    Очень интересный канал о мире науки и современных технологий.
    Интеллектуариум, журнал для думающих
        

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