Spark SRT05e - электрический автомобиль следующего поколения для гонок Formula E
Во вторник в Лондоне на трассу гонок электрических автомобилей Formula E впервые вышел новый гоночный автомобиль Spark SRT05e. И если обычный человек еще сможет принять его за достаточно обычный гоночный автомобиль, то взгляд посвященного человека сразу увидит множество характерных отличий и новых элементов. Но самый главный "конек" автомобиля Spark SRT05e скрывается под его оболочкой, новые аккумуляторные батареи с удвоенной емкостью позволят командам держать не четыре, а два автомобиля в расчете на одну гонку.
Когда гонки Formula E были проведены впервые в 2014 году, все команды использовали полностью одинаковые автомобили Spark-Renault SRT_01E. С того времени правила для участников немного смягчились и теперь команды могут использовать свою собственную управляющую и контролирующую электронику, силовые инверторы, электродвигатели и трансмиссии. Тем не менее, все нынешние гоночные электрические автомобили должны быть построены на базе единого унифицированного шасси из углеродистого волокна, на котором установлен пакет литий-ионных аккумуляторных батарей.
И как обычно, когда дело касается электрических автомобилей, главной проблемой становятся аккумуляторные батареи. Изначальный пакет батарей, емкостью 28 кВт*ч, разработанный в свое время специалистами Williams Advanced Engineering, не способен обеспечить езду автомобиля на всем протяжении одночасовой гонки даже на относительно медленных городских трассах. Новый же автомобиль Spark SRT05e имеет пакет батарей, емкостью 54 кВт*ч, разработанный McLaren Applied Technologies, что позволит команде иметь только два полностью заряженных автомобиля, а не четыре, в расчете на одну гонку.
Форма автомобиля Spark SRT05e является с первого взгляда достаточно традиционной для гоночных автомобилей с открытыми колесами. Однако, конструкторы использовали массу новых приемов для снижения аэродинамического сопротивления и увеличения эффективности. Передние колеса прикрыты аэродинамическими обтекателями, вместо традиционного заднего крыла-спойлера использована достаточно оригинальная конструкция, которая плавно перетекает в обтекатели, закрывающие задние колеса.
Еще одной отличительной чертой Spark SRT05e является защита головы пилота, которая выполнена в форме полукруга и носит соответствующее название "Ореол". Отметим, что точно такая же защита пилота будет использоваться и в нынешнем сезоне гонок Formula 1.
Отметим, что участие в нынешнем сезоне гонок Formula E обойдется спонсорам каждой команды приблизительно в 40 миллионов американских долларов. Эта на порядок меньше, чем тратят такие гиганты, как Audi и Porsche на участие в оном сезоне гонок World Endurance Championship. И это в пять раз меньше затрат, требующихся на участие в одном сезоне гонок Formula 1. Тем не менее, гонки Formula E уже привлекают внимание приблизительно половины глобальной аудитории, наблюдающей за гонками Formula 1, 192 миллиона человек по сравнению с 390 миллионами.