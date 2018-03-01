 |  | Сегодня, 07:34 | Экология, Энергетика

Сжиженный воздух - еще одна технология аккумулирования энергии из возобновляемых источников

Хранилище энергии


Эффективность преобразования энергии, черпаемой из возобновляемых экологически чистых источников, таких, как энергия ветра и солнечных лучей, растет буквально с каждым днем. Однако, все такие источники энергии не отличаются постоянством и для их должного использования требуются устройства промежуточного хранения энергии, которые аккумулируют энергию в часы ее максимального производства и отдают в часы пикового потребления. Одним из видов технологий аккумулирования энергии является воздух, закачиваемый под давлением в подземные полости, но швейцарская компания Alacaes сделала следующий шаг в этом направлении. В разработанной ими технологии полости в горных породах заполняются воздухом, охлажденным до жидкого состояния, что значительно увеличивает энергоемкость и эффективность такого хранилища энергии.

Технология компании Alcaes отличается достаточно высокой эффективностью, но, к сожалению, использовать ее можно в местах, где имеются в наличии подходящие для этого подземные полости. Решение этой проблемы было найдено специалистами британской компании Highview Power Storage, которые заливают сжиженный воздух в термоизолированные от окружающей среды криогенные емкости, в которых этот воздух хранится при относительно низком давлении до момента его использования.

Использование сжиженного воздуха


В настоящее время компания Highview Power Storage уже построила небольшую опытную установку аккумулирования энергии неподалеку от Манчестера. Для получения сжиженного воздуха и обратного его преобразования в газообразный вид используется энергия, получаемая от сжигания газа, выделяющегося из закопанного мусора. Превратившийся снова в газ воздух подается в турбину, которая вырабатывает электрическую энергию и весной этого года опытная станция компании Highview Power Storage будет подключена к общей энергетической сети Великобритании.

"Нынешняя энергетика отчаянно нуждается в эффективных и недорогих технологиях аккумулирования и хранения экологически чистой энергии, которая в будущем поможет нам избавиться от сжигания ископаемого топлива" - рассказывает Стюарт Нелмис (Stuart Nelmes), технический директор компании Highview Power Storage, - "И разработанная нами технология может стать одной из ключевых технологий будущего".




Ключевые слова:
Аккумулирование, Хранение, Энергия, Возобновляемый, Источник, Сжатый, Сжиженный, Воздух, Полость, Резервуар

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 09:03
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4119
    Что-то у меня сомнения по поводу большого КПД такого метода, не зря об эффективности нет ни одного упоминания, в смысле хотя-бы приблизительного значения.


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