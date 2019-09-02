Eos Bioreactor - биореактор, который поглощает углекислый газ в 400 раз эффективней живых деревьев и растений

Способности морских водорослей
к поглощению углекислого газа могут стать в будущем одним из самых эффективных видов борьбы с климатическими изменениями. Ярким доказательством этому утверждению является разработка американской компании Hypergiant Industries, которая представляет собой относительно небольшой биореактор с морскими водорослями внутри, который может поглощать из атмосферы углекислый газ в количестве, эквивалентном количеству, поглощаемому деревьями, растущими на одном акре (чуть более 4 тысяч квадратных метров) площади.
Водоросли, которые находятся внутри биореактора Eos Bioreactor, берут углекислый газ из атмосферы, воду и энергию солнечных лучей, и при помощи процесса фотосинтеза превращает это все в энергию, заключенную в вырабатываемом ими химическом соединении. Путем дальнейших несложных химических реакций это соединение превращается в основу биотоплива
или в другие соединения, которые могут быть использованы для производства чего-то полезного людям, к примеру, биопластика.
По внешнему виду биореактор Eos чем-то напоминает гигантскую игровую приставку Xbox, размеры которой составляют 0.9 х 0.9 х 2.1 метра. Биореактор разработан с прицелом его установки в городской среде, где он будет эффективно очищать атмосферу от углекислого газа, производя биотопливо, которое будет использоваться тут же для отопления и нагрева воды в жилых зданиях
.
В биореакторе используется особый вид морских водорослей под названием chlorella vulgaris, которые, как утверждают исследователи, поглощают углекислый газ более эффективно, чем любые другие растения. Водоросли живут и размножаются внутри стеклянных труб, через которые постоянно прокачивается атмосферный воздух, а в темное время суток над этими трубами включается искусственное освещения, что позволяет водорослям работать круглосуточно.
Представители компании Hypergiant Industries утверждают, что технологии, использованные в биореакторе Eos, эффективны настолько, что в 400 раз превышают способности к поглощению углекислого газа деревьев и других растений, занимающих сопоставимую площадь. Высокая эффективность также является следствием использования системы управления, построенной на базе искусственного интеллекта, которая управляет искусственным освещением, температурой, уровнем pH-фактора, и обеспечивает водорослям максимально комфортные условия для размножения и существования.
Компании Hypergiant Industries предстоит проделать еще некоторое количество работы, прежде чем реактор Eos Bioreactor станет коммерческим продуктом. Первые такие биореакторы поступят на рынок, согласно планам, в 2020 году, но самым интересным является то, что компания Hypergiant Industries собирается сделать все разработанные ею технологии открытыми и общедоступными, что должно подстегнуть и других производителей к разработке подобных решений, которые смогут несколько улучшить экологическую обстановку на земном шаре.