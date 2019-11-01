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Машины-монстры: Солнечная печь, способная достичь температуры плавления стали

Солнечная печь Heliogen


На страницах нашего сайта мы уже рассказывали нашим читателям о таких установках, как солнечные печи, которые получают высокую температуру, концентрируя на небольшой цели солнечные лучи, отраженные множеством зеркал. Естественно, чем большее количество зеркал-отражателей используется в солнечной печи, тем большую температуру можно получить в ее рабочей зоне. Но молодая компания Heliogen пошла по несколько иному пути повышения эффективности солнечной установки. Для управления положением зеркал была использована весьма продвинутая система искусственного интеллекта и компьютерного видения, что позволило печи выйти на рекордные показатели при первом же запуске.

Разработкой системы искусственного интеллекта занимались специалисты компании Heliogen, которые ранее являлись специалистами в Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology, MIT), Калифорнийском технологическом институте (Caltech) и других научно-исследовательских институтах. Эта система обеспечивает сверхточную установку позиции каждого зеркала-отражателя, учитывая при этом положение Солнца и ряд других факторов.

Зеркала-отражатели


В результате использования такой системы управления на солнечной печи компании Heliogen уже во время первого запуска была получена температура сверх 1 000 градусов Цельсия. Такой температуры более чем достаточно для получения перегретого пара или расплава солей, которые используются в качестве промежуточных теплоносителей при производстве электрической энергии. Кроме этого, такие температуры позволят проводить множество энергоемких технологических процессов при помощи только одной солнечной энергии.

Руководство компании Heliogen считает, что некоторые изменения в конструкции солнечной печи позволят ей выйти в будущем на температуры более 1 500 градусов Цельсия. Это, в свою очередь, уже позволит расщеплять на отдельные составляющие углекислый газ и воду, получая на выходе водород или жидкие углеводороды, которые можно будет использовать в качестве замены бензину, сжигаемому в двигателях автомобилей.

Солнечная печь Heliogen #2


И в заключение следует отметить, что самым крупным инвестором компании Heliogen является всем известный Билл Гейтс (Bill Gates), основатель и бывший руководитель компании Microsoft, который сейчас поддерживает развитие новых технологий, особенно тех, которые призваны возместить убытки, нанесенные человечеством природе и окружающей среде за все прошедшие годы.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.


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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 12:21
    #1 Написал: Tezarius

    Публикаций: 0
    Комментариев: 14
    Молодцы, круто!
    А "система искусственного интеллекта" это просто модное название или они реально там нейросети и все дела прикрутили?

    Просто задача тут чисто математическая с опором на кучу датчиков и интеллект тут не нужен...
        

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