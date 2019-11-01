Машины-монстры: Солнечная печь, способная достичь температуры плавления стали

На страницах нашего сайта мы уже рассказывали
нашим читателям о таких установках, как солнечные печи
, которые получают высокую температуру, концентрируя на небольшой цели солнечные лучи, отраженные множеством зеркал. Естественно, чем большее количество зеркал-отражателей используется в солнечной печи, тем большую температуру можно получить в ее рабочей зоне. Но молодая компания Heliogen пошла по несколько иному пути повышения эффективности солнечной установки. Для управления положением зеркал была использована весьма продвинутая система искусственного интеллекта и компьютерного видения, что позволило печи выйти на рекордные показатели при первом же запуске.
Разработкой системы искусственного интеллекта занимались специалисты компании Heliogen, которые ранее являлись специалистами в Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology, MIT), Калифорнийском технологическом институте (Caltech) и других научно-исследовательских институтах. Эта система обеспечивает сверхточную установку позиции каждого зеркала-отражателя, учитывая при этом положение Солнца и ряд других факторов.
В результате использования такой системы управления на солнечной печи компании Heliogen уже во время первого запуска была получена температура сверх 1 000 градусов Цельсия. Такой температуры более чем достаточно для получения перегретого пара или расплава солей, которые используются в качестве промежуточных теплоносителей при производстве электрической энергии. Кроме этого, такие температуры позволят проводить множество энергоемких технологических процессов при помощи только одной солнечной энергии.
Руководство компании Heliogen считает, что некоторые изменения в конструкции солнечной печи позволят ей выйти в будущем на температуры более 1 500 градусов Цельсия. Это, в свою очередь, уже позволит расщеплять на отдельные составляющие углекислый газ и воду, получая на выходе водород или жидкие углеводороды, которые можно будет использовать в качестве замены бензину, сжигаемому в двигателях автомобилей.
И в заключение следует отметить, что самым крупным инвестором компании Heliogen является всем известный Билл Гейтс (Bill Gates), основатель и бывший руководитель компании Microsoft, который сейчас поддерживает развитие новых технологий, особенно тех, которые призваны возместить убытки, нанесенные человечеством природе и окружающей среде за все прошедшие годы.Машины-монстры
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