Машины-монстры: Самый большой в мире воздухоочиститель

В китайском городе Сиань (Xian), находящемся в провинции Шэньси (Shaanxi), начала работать новая установка по очистке воздуха, которую можно смело назвать самым большим в мире воздухоочистителем на сегодняшний день. Эта 100-метровая бетонная труба уже оказала заметное влияние на экологическую обстановку в прилегающем районе и теперь китайское правительство рассматривает вариант использования подобных воздухоочистителей для решения проблемы загрязнения воздуха, которая становится в Китае острее буквально с каждым днем.Воздухоочиститель состоит из стеклянной оранжереи, окружающей основание бетонной трубы, площадь которой равна приблизительно половине площади футбольного поля. Загрязненный воздух, попав в эту оранжерею, нагревается за счет энергии лучей солнечного света и попадает в трубу, проходя через несколько слоев очистных фильтров. Самым интересным в такой схеме построения является то, что такой огромный "пылесос" не требует для своей работы энергии из внешних источников.Поскольку в районе города Сиань и его пригородов практически все отопление и теплоснабжение основано на сжигании угля, проблема загрязнения воздуха встает наиболее остро в холодный период года. Несмотря на низкий уровень солнечной энергии в зимний период, специальное покрытие, уложенное на пол оранжереи, позволяет поглощать и превращать в тепло максимально возможное количество солнечной энергии, что обеспечивает работу воздухоочистителя практически круглый год.Для того, чтобы определить эффект воздействия воздухоочистителя на окружающую среду, китайские исследователи расположили неподалеку более дюжины станций, контролирующих уровень загрязнения воздуха. Данные, собранные этими станциями, показали, что работа воздухоочистителя позволила снизить в прилегающем районе концентрацию самых вредных частиц смога, PM2.5, на 15 процентов, что является достаточно неплохим результатом.И в заключение следует заметить, что 100-метровая башня нового воздухоочистителя, со слов ее создателей, "фактически является миниатюрной копией того, что мы планируем построить в ближайшем будущем в самых неблагополучных с экологической точки зрения районах. Высота трубы полноразмерного воздухоочистителя может составить до 500 метров, а площадь прилегающей к ней оранжереи - до 30 квадратных километров. И самым важным является то, что такие монстры будут работать только за счет солнечной энергии, а накапливаемого ими в течении дня тепла будет достаточно и для работы в большей части темного времени суток".