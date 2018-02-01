Ученые разработали технологию, позволяющую создавать эластичные и полностью прозрачные электронные схемы

Тонкопленочные оптически прозрачные материалы, являющиеся электрическими проводниками, уже достаточно широко используются в современной электронике, включая производство сенсорных дисплеев, экранов компьютеров и солнечных батарей. Невидимые участки прозрачного материала работают как проводники, являющиеся непременным атрибутом любой электронной схемы. Однако, у современных технологий, обеспечивающих прозрачность электроники, имеется один недостаток, в качестве основным материалов используются токопроводящие оксиды некоторых металлов, которые тверды и хрупки с механической точки зрения.Хрупкость материала означает, что электронное устройство частично или полностью теряет свою работоспособность даже при малой механической деформации, что делает невозможным создание эластичной прозрачной электроники. Но для того, чтобы создать невидимые носимые и биоэлектронные устройства следующего поколения в первую очередь требуется наличие прозрачных проводников, изготовленных из мягкого и упругого материала, выдерживающего значительные деформации.Группа профессора Кармела Майиди (Carmel Majidi) из университета Карнеги-Мелоун нашла новый материал, идеально подходящий для создания прозрачных токопроводящих пленочных проводников. Новый материал отличается достаточно высокой удельной электрической проводимостью и высокой эластичностью. Этим материалом является особый вид сплава, эвтектический сплав галлия и индия (EGaIn), который является жидкостью при комнатной температуре. А проводники из такого сплава представляют собой невидимую тончайшую сетку, изготовленную на поверхности эластичного пластика или силиконовой резины при помощи технологии лазерного микропроизводства.В качестве демонстрации работоспособности новой технологии исследователи создали участок электронной схемы с несколькими крошечными разноцветными светодиодами. И эти светодиоды продолжали излучать свет, даже когда вся схема растягивалась в два-три раза по отношению к ее оригинальному размеру.