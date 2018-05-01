Инженеры воссоздали первый ламповый триггер ко дню 100-летия с момента появления этого устройства

Большинству инженеров и специалистов в области электроники хорошо известны имена Ли де Фореста (Lee de Forest), изобретателя первой вакуумной лампы-усилителя, или имена Джона Бардина (John Bardeen), Уолтера Браттейна (Walter Brattain) и Уильяма Шокли (William Shockley), создателей первого полупроводникового транзистора. Имена же Уильяма Эккльза (William Eccles) и Фрэнка Вильфреда Джордана (Frank Wilfred Jordan) менее известны, однако, эти двое изобретателей почти ровно 100 лет назад, в июне 1918 года, получили патент на так называемый триггер, который сейчас является одним из базовых блоков современных цифровых электронных схем. Триггер отличается от других элементов тем, что он сохраняет свое состояние сколь угодно долгое время даже после того, как с его входов снимаются управляющие сигналы. И эта особенность позволяет достаточно просто реализовать синхронизацию работы различных частей цифровых схем.
Первые ламповые триггеры были разработаны в качестве более надежной замены электромеханическим реле для радио-устройств. Статья, описывающая первый триггер, появилась в декабрьском номере от 1919 года журнала The Radio Review. После этого триггеры были использованы в конструкциях компьютеров времен Второй Мировой войны, в частности, в британском Colossus
и американском ENIAC. Современные же триггеры, входящие в состав схем цифровых чипов, состоят из нескольких единиц и десятков транзисторов и бывают нескольких различных типов, RS-, D- и JK-триггер, к примеру.
И, к моменту 100-летия появления первого лампового триггера группа инженеров под руководством Ричарда Брюстера (Richard Brewster) задалась целью с максимальной точностью повторить конструкцию этого устройства. Однако, им не удалось реализовать эту идею в полной мере, все дело заключается в том, Эккльз и Джордан в свое время использовали электронные лампы Audion или их копии британского производства. Эти лампы делались вручную и обладали столь малой надежностью, что в настоящее время не сохранилось ни единого рабочего образца.
Вместо ламп Audion инженеры использовали ламы UX201A,, улучшенный вариант ламп UV201, которые выпускались компанией General Electric в 1920 году и которые стали первыми промышленно выпускаемыми усилительными лампами. Именно эти лампы удалось купить инженерам, пусть и по "заоблачной" цене, составляющей 35 долларов за штуку.
Для изготовления копии первого триггера инженеры использовали электронные компоненты, резисторы, конденсаторы и монтажные элементы, извлеченные из радиоприемников, год выпуска которых приблизительно соответствовал времени появления первого триггера.
Еще одним отклонением от изначальной конструкции стало питание электронной схемы триггера не от высоковольтных трансформаторов, а от наборов обычных химических батарей, соединенных последовательно для получения необходимого напряжения. И в качестве элементов, управляющих состояние лампового триггера, были использованы древние медные кнопки от дверных замков.
И в заключение следует отметить, что "древность" использованных электронных компонентов привела к тому, что инженеры добивались устойчивой работы этого "почтенного устройства" на протяжении целого года, используя метод проб и ошибок.