Ученые изобрели реальный конденсатор потока, предназначенный не для путешествий во времени
Если вы внимательно смотрели или пересматривали фантастические фильмы из цикла "Назад в будущее /Back to the Future", то вы, наверняка, заметили, что основной движущей силой машины времени, встроенной в автомобиль DeLorean, являлся так называемый конденсатор потока (flux capacitor). И недавно исследователи из Австралии и Швейцарии создали первый такой реальный конденсатор, однако, при его помощи вряд ли получится перенестись куда-нибудь на школьный бал в 50-е годы.
Созданное учеными устройство является разновидностью так называемого циркулятора, который может управлять движением заключенных в нем микроволновых сигналов. Более того, ученые предложили два различных варианта построения циркулятора, один из которых весьма похож на трехполюсный конденсатор потока, изобретенный доком Брауном.
Циркулятор использует эффект квантового туннелирования магнитного потока вокруг конденсатора, который ломает принцип обратно-временной симметрии (time-reversal symmetry). Микроволновые сигналы движутся внутри циркулятора только в одном направлении, подобно автомобилям на участках кругового движения. "Такое устройство является весьма полезным для реализации квантовых вычислений" - рассказывает Том Стэйс (Tom Stace), профессор из университета Квинсленда, - "Именно там требуется высокая точность управления распространением сигналов".
Помимо области квантовых вычислений, такая технология управления сигналами может использоваться в радарных системах следующих поколений, в системах беспроводной передачи информации, для улучшения качества работы антенн и приемников систем мобильной связи и многого другого.