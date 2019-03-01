Машины-монстры: Ткань стала основой для первого в свое роде "вышитого" компьютера

В настоящее время множество компаний и исследовательских организаций занимаются разработкой так называемой носимой электроники, пытаясь интегрировать в ткань интегральные схемы, батареи и прочие электронные компоненты. Но, что, если бы сделать саму ткань основой электронной схемы? Эта идея стала основой первого в своем роде "вышитого" компьютера "The Embroidered Computer", который является детищем исследователя Ирен Пош (Irene Posch) и художника Эбру Курбака (Ebru Kurbak). Этот полностью работоспособный 8-разрядный электромеханический компьютер впервые был продемонстрирован общественности на выставке Instanbul Design Biennial этого года.Отметим, что создатели "вышитого" компьютера являются сотрудниками Венского университета прикладных искусств, а создание данного шедевра художественной и инженерной мысли было профинансировано Австрийским Научным фондом. Это можно назвать весьма кропотливой ручной работой, о чем говорит срок ее исполнения, создание компьютера было начато в мае 2014 года, а подавать первые признаки жизни он начал только в июне 2018 года.Все элементы "вышитого" компьютера изготовлены из золота, ткани, ниток, минерала гематита, серебра, меди и даже древесины. Золото было использовано одновременно как украшение и как элемент создания электрических проводников. Именно эти красивые золотые узоры и являются аналогами токопроводящих дорожек традиционных печатных плат, соединяя все элементы в единую электронную схему.Базовым компонентом "вышитого" компьютера является поляризованное электромеханическое реле, которое использовалось в первых ЭВМ, прежде, чем это место было отдано в распоряжение электронных лам и полупроводниковых компонентов. Усилиями художников конструкция крошечного реле была превращена в красивый декоративный элемент, при этом, само реле полностью сохранило свои электрические функции. Естественно, электромеханическая природа "вышитого" компьютера сказалась на его быстродействии, он работает не быстрей первых электронных калькуляторов."Вышитый" компьютер даже можно программировать в определенных пределах и задавать исходные данные путем ручной перестановки начальных позиций декоративных реле. Создатели "вышитого" компьютера сравнивают свое творение с Жаккардовым ткацким станком, изобретенным в 2804 году, задолго до появления самых первых компьютеров. Жаккардов станок, управлявшийся при помощи "предков перфокарт", и нынешний "вышитый" компьютер, по мнению Ирен Пош и Эбру Курбака, являются наглядной демонстрацией того, по какому пути могло пойти развитие вычислительных технологий, если бы не были изобретены сначала электронные лампы, а затем и полупроводниковые приборы.