Машины-монстры: Самый маленький в мире Bluetooth-модуль

Компания LG Innotek разработала то, что с уверенностью можно назвать самым маленьким в мире Bluetooth-модулем. Размеры этого миниатюрного устройства составляют 6 миллиметров в длину и 4 миллиметра в ширину, эти размеры, в свою очередь, составляют три четверти от размеров аналогичных модулей, являвшихся самыми маленькими до последнего времени. Ожидается, что новый модуль найдет широкое применение в беспроводных наушниках, в системах управления освещением и другими компонентами "умного дома" и, конечно, в устройствах Интернета Вещей (Internet of Things, IoT), которые буквально с каждым днем становятся все меньше и экономичней с точки зрения количества потребляемой энергии.При сборке нового модуля был использован ряд высокоточных технологий, которые позволили разместить на крошечной печатной плате модуля около 20 отдельных компонентов, включая чип коммуникационного процессора, резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Так же в новом модуле использована "фирменная" технология интегрированной антенны, которая позволяет получить максимум эффективной площади антенны, не выделяя для нее отдельного места на печатной плате. Помимо экономии места на плате, эта технология позволяет увеличить эффективность антенны, что сказывается в положительную сторону на многих характеристиках модуля.Как правило, создавая столь миниатюрные устройства, инженеры идут на ряд компромиссов, которые, порой, значительно ухудшают параметры устройства. Но в данном случае этого не произошло, "телекоммуникационная производительность", под которой подразумевается совокупность нескольких специфических параметров, нового модуля превышает на 30 процентов аналогичные параметры существующих Bluetooth-модулей такого же класса. Благодаря этому новые модули могут устойчиво держать связь и обмениваться данными, невзирая на наличие препятствий и прочие помехи, которые вынуждают обычные модули разрывать соединение.И в заключение следует заметить, что в последнее время наблюдается резкое расширение рынка устройств, оснащенных Bluetooth-модулями, большая часть которых приходится на устройства Интернета Вещей. И компания LG Innotek планирует при помощи своих инновационных технологий, разработанных изначально для автомобильной отрасли и для бытовых приборов, захватить если не весь этот рынок, то большую его часть.